Desempregado de 44 anos bate na mãe e acaba preso pela polícia

Um homem desempregado de 44 anos foi preso no último sábado, por volta das 7h da manhã, após agredir a própria mãe, de 63 anos, em Santa Bárbara d’Oeste, no Jardim Batagin.

Segundo a Polícia Militar, que realizou a prisão, a equipe foi acionada via COPOM para atendimento de ocorrência de violência doméstica e no local, constatou uma intensa discussão. A filha da vítima, que estava em frente à residência, pediu para que os Policiais Militares socorressem sua mãe, pois estava sendo agredida por seu irmão em uma edícula nos fundos do imóvel.

Rapidamente a equipe entrou no corredor lateral, flagrando o indivíduo ameaçando a vítima de morte e a coagindo a não acionar a polícia. Diante do fato, foi dada voz de prisão e a ordem a fim que levasse as mãos à cabeça para que fosse realizada a revista pessoal, momento que se negou e avançou em direção à sua genitora novamente, sendo de imediato contido.

As partes foram encaminhados ao pronto-socorro onde receberam atendimento médico, permanecendo a vítima em observação. Após atendimento médico, o agressor foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da justiça.