Partidos falharam no incentivo, avaliam candidatos

Os partidos falharam na formação e no incentivo para os candidatos a vereador em Americana. Essa é a avaliação da maioria dos candidatos que o NM conversou nos últimos dias.

A principal reclamação é pela falta de recursos financeiros, mas também não houve formação, orientação e até a assessoria jurídica foi pequena.

Leia + sobre política regional

A cidade deve chegar na reta final com pouco mais de 260 candidatos a vereador na disputa, mas na disputa ‘pra valer’ devem ser menos de 100 nomes.

Os candidatos reclamam que faltou o contato com os candidatos, em especial os novatos. A maior reclamação foram as faltas de reunião ‘geral’ nas agremiações ou mesmo reuniões de incentivo para os marinheiros de primeira viagem.

Partidos na disputa

A cidade tem 14 chapas (partidos e federações) com chances de fazer vereador. Psol/Rede e Novo vêm com número ínfimo de candidatos, o que inviabiliza as chances de sucesso nas urnas.

Os cálculos mais aprimorados dos comandos das campanhas apontam que entre 9 e 11 partidos ou federações vão fazer chapa na eleição deste ano.

Em 2020, foram 12 legendas presentes na Câmara eleita em outubro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP