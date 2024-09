Cotado para ser o campeão de votos no time do prefeito Leitinho Schooder (PSD), o vereador Oséias Jorge iniciou a reta final de campanha com mais caminhadas e corpo a corpo por todos os bairros de Nova Odessa.

Apesar de ser apontado como nome fortíssimo para a reeleição, o vereador conhecido com ‘Aurinho’ disse que não tem nada garantido e que o importante é manter o ritmo.

Fala Oseias

“O eleitor merece nosso total respeito durante toda a campanha eleitoral. Vamos honrar nosso trabalho e todos aqueles que nos receberam em suas casas e nos cumprimentaram nessa caminhada”, disse.

