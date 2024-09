1717. Esse ano marcou a história de fé do povo brasileiro. Uma pequenina imagem de Nossa Senhora da Conceição foi encontrada no Rio Paraíba do Sul por três humildes pescadores. João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, após uma infrutífera pesca, encontram nas redes o corpo de uma imagem religiosa, rio abaixo, na mesma rede avistaram a cabeça da imagem. Após este fato inesperado, um milagre aconteceu, as redes fartaram-se de peixes. 1717. Esse ano marcou a história de fé do povo brasileiro. Uma pequenina imagem de Nossa Senhora da Conceição foi encontrada no Rio Paraíba do Sul por três humildes pescadores. João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, após uma infrutífera pesca, encontram nas redes o corpo de uma imagem religiosa, rio abaixo, na mesma rede avistaram a cabeça da imagem. Após este fato inesperado, um milagre aconteceu, as redes fartaram-se de peixes.

A esposa de Domingos colou com cera a cabeça no corpo da imagem. Era uma escultura em homenagem à Imaculada Conceição de Maria. A palavra imaculada significa “sem mácula”, referência a uma verdade de fé: “Maria foi concebida no seio de Santa Ana sem o pecado original”. Esta imagem de Nossa Senhora da Conceição será chamada de “Aparecida”, ao aparecer naquela pesca no rio Paraíba.

Com a imagem na casa de Domingos, a família e vizinhos se reuniam todos os sábados para rezar o terço e cantar a ladainha de Nossa Senhora. A devoção começou a crescer, e no transcorrer das décadas do século 18, oratório e posterior Igreja foram construídas para abrigar a imagem. Os relatos dos milagres se popularizavam e mais pessoas vinham pedir a intercessão de Nossa Senhora, que popularmente já era chamada de “Aparecida”.

O impacto da devoção a Nossa Senhora Aparecida

no Brasil é grande e constitui parte da cultura do povo. Diversas autoridades do antigo império e também da república já prestaram homenagens. Muitos são os brasileiros que se declaram fiéis devotos, o que leva a seguinte pergunta: O que significa uma devoção?

Ser devoto, significa ter uma vontade pronta para entregar o que for necessário para o serviço e o culto a Deus. Desse modo, uma pessoa que é devota de Nossa Senhora Aparecida está prontamente disposta a praticar livremente atitudes de serviço a Deus através de Maria. Por isso, a devoção popular, conduzida de acordo com a fé professada, leva os fiéis à prática de virtudes humanas e, por vezes, sobrenaturais.

No transcurso da história de Nossa Senhora Aparecida, o modo particular do povo brasileiro manifestar sua devoção a Mãe de Deus, demonstra o carinho e a dedicação de uma nação a servir e amar prontamente a Deus através de Maria. Todos os dias, milhares de peregrinos passam pelo Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, e ali vivem experiências de fé e profunda devoção. Muitas são as pessoas que agradecem, pedem, fazem votos, renovam propósitos e decidem por uma conversão a Deus.

Tais frutos religiosos manifestam que a árvore é boa, e por isso, em todo o território nacional é possível encontrar pessoas que vivem sua devoção a Mãe de Deus. Milhares de paróquias no Brasil são dedicadas ao patrocínio de Nossa Senhora Aparecida, nos mais diversos contextos culturais da nação há uma expressão de homenagem à padroeira do Brasil. Desse modo, a Mãe Aparecida forma parte da identidade de fé do povo brasileiro, e impulsiona a vida cristã a cumprir tudo o que Jesus pregou.

A cada 12 de outubro, feriado nacional e dia de Nossa Senhora Aparecida, é tempo de meditar e pensar nos frutos que esta devoção manifesta em sua vida. Quais as suas disposições para prontamente corresponder com devoção ao apelo divino de amar e servir? Que a resposta seja uma expressão fundada no amor a Deus e sua Mãe que levem a atitudes de serviço ao próximo e comunhão entre os irmãos.

Venerar a Mãe de Jesus, é reconhecer que todos os atos dirigidos a Maria atingem o fim primeiro do ser humano: “dar glória a Deus”. Visto que Deus quis vir ao mundo no seio de Maria, a Providência permitiu sua manifestação no Brasil com o título de Aparecida, para que as pessoas cresçam na fé, e ao dar glória a Deus alcancem a salvação. Que do altar de Aparecida a Mãe do céu continue a levar todos até Jesus. Viva a Rainha e Padroeira do Brasil!

*Padre Alex Nogueira é mestre em direito canônico, professor acadêmico e autor do livro Orar faz muito bem!, da Edições Loyola.