Eleições nos Estados Unidos e a economia brasileira

As eleições presidenciais dos Estados Unidos são eventos de grande relevância mundial, dada a influência econômica, política e militar do país. A cada quatro anos, a disputa eleitoral não apenas define a liderança americana, mas também traz implicações significativas para as economias globais e, em particular, para a economia brasileira.

A Influência da Economia Americana

A economia dos Estados Unidos, sendo a maior do mundo, atua como um barômetro para o desempenho econômico global. Decisões políticas e econômicas tomadas pela administração americana afetam diretamente o comércio internacional, a estabilidade financeira e o fluxo de capitais. Mudanças nas políticas de comércio exterior, tarifas e acordos comerciais são aspectos cruciais que alteram a dinâmica global. Por exemplo, a administração de Donald Trump introduziu políticas protecionistas, como tarifas sobre importações da China, afetando as cadeias de suprimentos globais e criando incertezas nos mercados financeiros.

Sensibilidade da Economia Brasileira

A economia brasileira é particularmente sensível às mudanças na política americana devido a diversos fatores. Primeiramente, os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil, sendo um grande destino para exportações de commodities, como soja e petróleo. A eleição de um presidente com uma postura protecionista pode resultar em barreiras comerciais, impactando negativamente as exportações brasileiras.

Dema Oliveira, especialista em expansão de empresas e CEO da Goshen Land, comenta: “Eu acredito que a mudança do governo dos Estados Unidos vai impactar, sim, os brasileiros. Primeiro, porque, se um republicano entra no poder nos Estados Unidos, o país se torna mais protecionista e seria melhor para nós termos alguém de direita governando o Brasil. Um governo protecionista protege seu próprio país, aumentando as alíquotas de importação, como aconteceu no tempo do Trump, que prejudicou a indústria brasileira do aço, mas também tivemos avanços em projetos de astronomia.”

Além disso, as políticas monetárias adotadas pelo Federal Reserve (Fed) sob a orientação do novo presidente têm um papel crucial. Decisões sobre taxas de juros nos Estados Unidos influenciam os fluxos de capital para mercados emergentes, incluindo o Brasil. Taxas de juros mais altas nos EUA podem atrair capital de volta, desvalorizando moedas emergentes e elevando a inflação. Este efeito foi observado durante os períodos de “tapering” do Fed, quando a retirada de estímulos monetários resultou na fuga de capitais dos mercados emergentes.

Expectativas e Impactos no Brasil após as eleições

Os brasileiros tendem a acreditar que tais eventos eleitorais são determinantes para o desempenho do mercado. Esse viés não surge por acaso, mas é fruto das experiências vividas em uma economia emergente e uma democracia relativamente jovem, onde o cenário político e o risco político têm impactos significativos nos investimentos.

“Se porventura mantém-se o Biden, que é do partido democrata, nós continuaremos a enfrentar a desvalorização da moeda, que acredito que não vai diminuir e pode piorar. O governo do Brasil mantém um alinhamento neutro com Biden. Embora seja democrata, ele não é um líder de esquerda com a mesma filosofia do nosso atual governo,” acrescenta Dema Oliveira.

Com as próximas eleições americanas marcadas para 5 de novembro de 2024, o mercado brasileiro observa atentamente os candidatos e suas propostas, avaliando possíveis cenários. A perspectiva de um governo com políticas mais abertas ao comércio internacional pode ser vista como positiva, enquanto uma administração com tendências protecionistas pode trazer preocupações.

Estratégias Empresariais e Adaptação

Empresas brasileiras, especialmente aquelas com relações comerciais significativas com os Estados Unidos, devem estar preparadas para adaptar suas estratégias conforme o resultado eleitoral. Monitorar de perto as propostas dos candidatos e as possíveis mudanças nas políticas comerciais e monetárias é essencial para mitigar riscos e aproveitar oportunidades.

“Então, o empresário brasileiro tem que estar atento a três pontos principais. Primeiro, ele não consegue controlar o resultado da política dos Estados Unidos. Segundo, ele deve preparar sua empresa para exportar produtos, pois, independente do governo, o Brasil tem uma grande competitividade em exportação de produtos e serviços. Terceiro, o empresário deve continuar vendo os Estados Unidos como um grande parceiro comercial e tecnológico, ampliando a visão da América e buscando atividades e projetos que resultem em sustentabilidade no Brasil,” sugere Dema Oliveira.

Investidores também devem considerar a diversificação de seus portfólios para proteger-se contra a volatilidade associada às eleições americanas. A análise de cenários e a preparação para diferentes desfechos eleitorais podem ajudar a minimizar impactos negativos e maximizar ganhos em um ambiente econômico global interconectado.

As eleições presidenciais dos Estados Unidos têm um impacto profundo no mercado econômico e empresarial global, com implicações diretas para o Brasil. A compreensão dessas dinâmicas e a preparação adequada são cruciais para empresas e investidores brasileiros, garantindo a resiliência e o sucesso em um cenário global em constante mudança.