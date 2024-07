O Rio Branco foi derrotado por 3 a 2 pelo Primavera pela Sexta Rodada do Campeonato Paulista Serie A-4. Jogando fora de casa, o Tigre da Paulista teve postura ofensiva e ótimas oportunidades de ataque, especialmente na segunda etapa, mas não conseguiu o resultado positivo.

O time da casa abriu o placar aos 8 minutos do segundo tempo com Henan. Aos 30 minutos Brown fez 2 a 0. Sete minutos depois, o zagueiro Guilherme ampliou para 3 a 0.

O Tigre ainda buscou a reação. Wagninho de pênalti aos 39 minutos diminuiu para 3 a 1. Já nos acréscimos, aos 47 minutos, Guilherme Marques fez o segundo gol do Tigre da Paulista, mas a partida terminou 3 a 2 para a equipe de Indaiatuba.

Próxima partida do Rio Branco será em casa, no Estádio Décio Vitta, no Sabado (27/07) as 15:00 horas, contra o Capivariano Futebol Clube pela 7ª rodada da 1ª fase da Copa Paulista