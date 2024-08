Eliel escolhe bordão de Lula para campanha: “faz o E”

O vereador de Santa Bárbara d’Oeste e candidato a prefeito Eliel Miranda (PSD) escolheu o mesmo bordão do presidente Lula (PT) para sua campanha este ano.

Eliel foi filiado ao PT em 2011 e deixou a sigla em 2014. Na época, Eliel disse ter se filiado ao PT pela ideologia do partido e seus objetivos. A filiação ocorreu quando Eliel foi secretário de segurança pública no governo Mário Heins – figura que hoje já não está mais no cenário político.

O bordão do presidente Lula “Faz o L” é amplamente usado e “pegou” entre os eleitores. O “Faz o L” é usado tanto quando há notícias positivas do governo petista, quanto notícias negativas.