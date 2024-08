Nova Lei de Apostas Esportivas no Brasil e as empresas de tecnologia

Recentemente, foi implementada no Brasil a Nova Lei de Apostas Esportivas (Lei nº 14.790/23), que trouxe uma série de mudanças significativas para o segmento. Dentre elas, destaca-se a obrigatoriedade da autenticação dos apostadores pelas operadoras. Essa medida visa garantir a segurança das transações, prevenir fraudes e promover o jogo responsável. Com isso, veio também uma oportunidade de negócio para empresas de tecnologia e cibersegurança, que podem auxiliar os players a se adequarem à norma.

Para Igor Castroviejo, diretor comercial da 1datapipe, ferramenta de consumer insights baseada em Inteligência Artificial, a nova regra é fundamental para o mercado de apostas, tornando as transações mais justas e seguras. “Por meio da verificação de identidade de cada usuário que joga nessas plataformas, as operadoras conseguem impedir diversos tipos de fraudes, como a criação de contas falsas e o uso de dados de terceiros nos jogos”, explica.

O profissional também aponta que outros problemas mais graves podem ser evitados com essa lei. “Ela traz mais transparência, evitando, por exemplo, a lavagem de dinheiro, já que diversas pessoas que enriquecem ilegalmente alegam que conseguiram tal quantia fazendo apostas. Além disso, com a identidade do apostador em mãos, as empresas podem agir rapidamente caso identifiquem riscos associados ao jogo, como o vício”, complementa.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Em relação à aplicação das regras, Igor Castroviejo explica que empresas de tecnologia e cibersegurança já oferecem soluções completas para que os players do ramo estejam de acordo com a lei sem preocupações. “Companhias especializadas em identidade digital, por exemplo, conseguem fazer uma verificação automática de diversos documentos como RG e CPF por meio de modelos estatísticos, fontes de dados alternativos e Inteligência Artificial. Com isso, conseguem comprovar se, de fato, aquela pessoa que está fazendo uma transação na plataforma é de fato quem ela diz ser”, acrescenta.

Além disso, os modelos antifraudes estão cada vez mais avançados, podendo prever acessos não autorizados e proteger a identidade dos usuários. “Por meio de análise de dados de última geração, é possível identificar e eliminar os riscos já no início da utilização. Isso porque já existem no mercado soluções capazes de integrar dados alternativos e, com isso, saber todas as pegadas digitais de quem está tentando acessar, avaliando comportamento online e também se o e-mail ou telefone são confiáveis, além do endereço de IP da máquina”.

Nova Lei

Com isso, o profissional finaliza dizendo da importância da Inteligência Artificial na proteção de dados dos usuários das plataformas, trazendo mais confiança e prosperidade para as companhias. “Um levantamento da Associação de Investigadores de Fraudes Certificados (ACFE) e da SAS mostrou que 46% dos trabalhadores das áreas antifraude nas empresas da América Latina já se utilizam de soluções de IA e Machine Learning em seu dia a dia, ritmo que deve triplicar até o fim do ano que vem. Com isso, podemos assegurar que o setor de apostas pode se beneficiar desse tipo de solução para se adequar à lei e, de quebra, ter mais sucesso nos negócios”, finaliza.

*Sobre a 1datapipe

Fundada no início de 2023 por Carey Anderson e Lawrence Smith, a 1datapipe, plataforma de consumer insights baseada em Inteligência Artificial (IA), oferece um overview completo de toda a jornada do cliente, tendo como foco empresas que oferecem crédito a seus consumidores. Assim, os players têm acesso, em uma única API, a cinco pontuações de risco estratégicas, incluindo prevenção de fraude, estimativa de renda, avaliação de crédito, estilo de vida e soluções de inclusão financeira que destacam comportamentos de pagamento confiáveis e uma alta propensão a consumir mais produtos. Essas análises identificam clientes altamente qualificados que anteriormente estavam excluídos dos serviços financeiros.