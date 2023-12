Em 2023, Americana teve o menor índice de roubos da história

Dados compilados da Secretaria de Segurança Pública do Governo Estadual destacam uma redução progressiva nas ocorrências de roubo na cidade de Americana.

Pela primeira vez, desde o inicio do levantamento em 2005, Americana teve menos de 255 roubos durante os dez primeiros meses de cada ano.

No gráfico elaborado pelo NM (abaixo), considerando o período de 1° de janeiro ao último dia de outubro dos 19 anos computados, é possível constatar que houve uma oscilação positiva nos últimos anos. Os anos com o maior número de casos foram 2009 (985), 2016 (801) e 2005 (798) respectivamente.

LEIA TAMBÉM: Prefeito Chico antecipa 13º e aumenta valor da Cesta de Natal

Confira também os últimos sete anos:

2017: 645

2018: 552

2019: 515

2020: 339

2021: 255

2022: 274

2023: 251

O Novo Momento pontua que estes números não têm relação com o total de Furtos do mesmo período, já que este é caracterizado pela subtração de bens de outra pessoa, sem que haja emprego de violência ou grave ameaça no momento da ação. Já os casos de Roubo envolvem a mesma subtração, mas com uso de violência, ameaça e/ou intimidação.

34,7% dos Roubos de 2023 foram de carros e cargas.