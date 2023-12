Natal atrás de conselhos pra definir futuro

O vereador Cabo Natal tem se reunido

com políticos e pessoas conhecidas de Nova Odessa para definir os rumos que vai tomar em 2024. Esta semana ele esteve com o ex-vereador Vagner Barilon, que foi candidato a vice-prefeito na chapa do PSDB nas eleições de 2020.

“Estou buscando conselhos políticos e alguns conhecimentos técnicos da área do meio ambiente, e detalhes técnicos sobre o Plano Diretor da cidade”, disse ao NM.

Ainda não, apenas conversas e negociações, mais vou sair do meu partido atual e disputarei as eleições municipais ao cargo de majoritário no município, claro que para isso precisamos buscarmos os apoios necessários para dar sustentação a tudo isso, por isso as reuniões com as lideranças políticas e partidárias da cidade são muito importantes nesse processo, e depois passarmos pelos prévias e convenções, seguimos firme

