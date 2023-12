Só goleadas históricas tiram título do Palmeiras

Somente uma combinação inéditas de goleadas

serão capazes de tirar mais um título do Palmeiras esta quarta-feira. O Verdão joga contra o Cruzeiro em Belo Horizonte em busca do empate. Mas mesmo a derrota da o título ao time paulista.

Seus concorrentes são o Flamengo, que recentemente foi campeão nacional com uma derrota, e o Atlético MG, arquirrival do Cruzeiro, que não tem nada mais com o campeonato e não quer ver o Galo campeão.

O Palmeiras finalizou na manhã desta terça-feira (05), na Academia de Futebol, a preparação para o duelo com o Cruzeiro, na quarta (06), às 21h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Os jogadores, após uma conversa no meio de campo com Abel Ferreira, participaram de atividades técnicas. Na parte final, houve ainda um recreativo e aprimoramento de faltas e pênaltis.

Caso o título brasileiro de 2023 se concretize, o lateral-direito Mayke se tornará pentacampeão (sendo dois pelo Cruzeiro e três pelo Verdão), ao lado de Ademir da Guia, Dudu (volante), Coutinho, Mauro, Mengálvio e Dagoberto e atrás apenas de Pelé, Pepe e Lima, com seis. O camisa 12 será, no entanto, o único com todos os troféus adquiridos na era dos pontos corridos (desde 2003).

“Estava ali conversando com meus amigos, até tocamos nesse assunto. Se eu te falar que eu tenho a dimensão de tudo o que está acontecendo na minha vida, eu estaria mentindo. Se concretizarmos esse título na quarta-feira, eu serei penta de um campeonato tão difícil de disputar. Só vou saber a proporção da história que estou fazendo depois que eu parar. Vou deixar esse legado para meus filhos, fico feliz com tudo que está acontecendo, agradeço a Deus sempre. Não tenho nada a reclamar, passei por elencos de alta qualidade, pessoas com muito caráter. Venho amadurecendo muito. Se formos campeões esse ano, comemorar mesmo seria só nesse finalzinho de ano, porque janeiro já começa tudo de novo. Continuar fazendo história porque, para o jogador, o que fica é a história”, disse Mayke, que soma 257 partidas e sete gols pelo clube, sendo 57 jogos e duas bolas na rede na atual temporada.

