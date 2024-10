Em show que fez este final de semana em Americana, a cantora Ludmilla agradeceu o público de Campinas.

O show foi no recinto da Festa do Peão de Americana e atraiu o público da região para o Numanice da Lud.

Leia + sobre Famosos, artes e música

A turnê faz parte da divulgação do álbum homônimo, projeto de pagode lançado em fevereiro deste ano. Nas redes sociais, Ludmilla informou que, no site oficial do evento, é possível realizar um cadastro para receber com antecedência todos os detalhes dos shows.

Além de Americana, entre 2024 e 2025, a turnê deverá passar por outras 16 cidades brasileiras, além de Miami (EUA) e Lisboa (Portugal).

Ludmilla nos stories

Ela publicou o agradecimento em seus stories do instagram. O evento foi divulgado como Americana/Campinas e foi no CCA (Festa do Peão).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP