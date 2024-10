UBS São Vito orienta mulheres sobre autoexame

A equipe da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro São Vito realizou nesta semana uma ação voltada à campanha Outubro Rosa, de conscientização e prevenção do câncer de mama. O trabalho teve a parceria de alunos do 10º semestre do curso de Enfermagem da FAM (Faculdade de Americana).

Leia+ Sobre saúde aqui no NovoMomento

A iniciativa envolveu diversas atividades educativas e atendimentos especializados para a detecção precoce da doença, que é uma das principais causas de mortalidade entre as mulheres no Brasil.

A equipe multiprofissional ficou à disposição das pacientes para orientá-las sobre o autoexame e os sinais de alerta.

Fala chefe da UBS

“O câncer de mama tem altas chances de cura quando detectado nos estágios iniciais, por isso incentivamos todas as mulheres a realizarem exames regularmente”, ressaltou a enfermeira responsável da unidade, Vitória Sacomandi.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP