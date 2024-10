Explante mamário – quando é preciso fazer a cirurgia?

Explante- Além da autoafirmação feminina e da questão estética, há ainda dois motivos relacionados à saúde que podem levar a retirada da prótese de silicone:

Síndrome ASIA – o implante de silicone serve como gatilho para desenvolver sintomas semelhantes aos das doenças reumatológicas e autoimunes como dor nas articulações do corpo, cansaço, distúrbios do sono, perda de cabelo, olho e boca secos.

Doença do Silicone – é um termo genérico, que pode englobar todas as complicações relacionadas ao implante. Porém, muitos a associam apenas com toxicidade causada pela presença do silicone. Pode até ocorrer extravasamento do implante sem ele estar rompido.

O último levantamento realizado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, em 2020, mostra que Brasil realizou 1,3 milhão de cirurgias plásticas em um ano e, desse total, 25 mil procedimentos foram para a retirada de implante de silicones (explante) e 105 mil mastopexias – procedimento para reposicionar os seios, sendo a 5ª cirurgia estética mais realizada no ano.

Sobre o Dr. Fernando C. M. Amato – Graduação, Cirurgia Geral, Cirurgia Plástica e Mestrado pela Escola Paulista de Medicina (UNIFESP). Membro Titular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) e da Sociedade Americana de Cirurgiões Plásticos (ASPS).

