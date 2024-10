Republicanos de Santa Bárbara d’Oeste faz história na eleição de 2024!

Com uma chapa completa de 20 candidatos a vereador, nosso partido conquistou 3 cadeiras no legislativo bárbarense, resultado de um trabalho incansável e dedicado de todos os candidatos.

👏 Parabenizo os vereadores eleitos: Isac Motorista, Marcelo Cury e Rony Tavares pela vitória!

Essa conquista é ainda mais marcante com a eleição do prefeito Rafael Piovezan (PL) e do vice-prefeito Felipe Sanches (Republicanos), encerrando esta campanha com chave de ouro.

🗣️ Adriano Panin, Presidente do Republicanos de Santa Bárbara d’Oeste.