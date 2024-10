Seguem avançadas as obras de construção da nova escola municipal da cidade, na região de Nova Veneza. A unidade escolar fica na Avenida Cabo Pedro Hoffman, 100, Real Parque. A unidade escolar será voltada para cerca de 400 alunos do Ensino Fundamental II.

Em uma área de mais de 1.300 m², serão construídas 6 salas de aula, playground, sala de atividades, sala multiuso e quadra coberta. O investimento é de mais de R$ 4,1 milhões.

“Esta é mais uma unidade que construímos para ofertar ainda mais qualidade na educação. Vamos ampliar ainda mais o número de vagas em sala de aula e entregar uma unidade escolar moderna, bem equipada e confortável.

Os investimentos na educação de Sumaré são constantes. As escolas recebem reformas e manutenções, novos equipamentos e mobiliários, novas quadras, e todas as salas de aula agora possuem ar-condicionado e lousa digital. Estamos empenhados em oferecer uma educação eficaz e com qualidade e cada vez mais aprimorada. Trabalhamos com dedicação para oferecer um ensino de qualidade aos nossos alunos. É a educação que transforma a sociedade”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Neste ano, o prefeito Luiz Dalben também entregou as escolas do Residencial Santa Joana, na região da Área Cura, e Jardim das Estâncias, na região do Matão, com recursos e intermédio do deputado Dirceu Dalben.

Mais notícias da cidade e região

Desde 2017, a Educação de Sumaré tem recebido investimentos. A cada ano, os alunos recebem kits de material e uniforme escolar. A Prefeitura também implantou novos playgrounds inclusivos nas escolas municipais. Os parquinhos contam com gangorra, parque infantil integrado e balanço, totalmente adaptados para a diversão de todos os alunos logo no início do ano letivo.

E os alunos do primeiro ao novo ano do Ensino Fundamental têm uma nova disciplina: serão as aulas de robótica, para a alfabetização através desse tema.

Escola com kit robô

Os alunos receberam um kit com robô, peças e plataformas para a construção de protótipos e estruturas, chamando a atenção dos estudantes para a educação e estimulando a criatividade.

Foram criadas mais 3 mil vagas do Ensino Infantil à Graduação, foram instalados aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de aula e dependências das escolas, foram implantados na cidade polos da FATEC, ETEC e Univesp, além da entrega anual de kits de material e uniforme escolar.

As unidades municipais São Judas Tadeu, região da Área Cura, e na EM Magdalena Maria Vedovatto Callegari, região do Maria Antonia, contam com Ensino em Tempo Integral, como um projeto piloto. O cardápio da merenda escolar foi readequado, além da introdução de alimentos da agricultura familiar.

E o projeto Jovem Empreendedor foi implantado em 100% das salas de aula municipais, beneficiando cerca de 17 mil alunos do Fundamental I e II, Ensino Médio e EJA (Educação para Jovens e Adultos).

Os professores receberam uma capacitação específica para passar o conhecimento aos alunos com a finalidade de disseminar a cultura empreendedora e orientar para o plano de negócios, de maneira a estimular os comportamentos empreendedores entre crianças e adolescentes, incentivando-os à prática do empreendedorismo e o protagonismo juvenil.

