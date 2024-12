Email marketing resiste ao tempo e vem forte em 2025

Uma ferramenta dos primórdios da internet e que segue trazendo bons resultados: assim podemos definir o e-mail marketing, a forma mais antiga de se vender pela internet e que devido ao mau uso ganhou fama não merecida.

Segundo a McKinsey, empresa americana de consultoria empresarial, o email marketing é 40 vezes mais eficiente para uma empresa conquistar novos clientes do que o Facebook e o X (antigo Twitter) juntos. Mais ainda: converte três vezes mais do que ações realizadas em redes sociais como um todo.

O maior foco para o email marketing em 2025 será a criação de mensagens mais diretas, refinadas e, principalmente, personalizadas. Quanto menos conteúdo genérico e mais materiais segmentados, melhores serão os resultados.

“Nesta forma de comunicação, ter menos material no formato é uma grande vantagem, principalmente se considerarmos que os períodos de atenção são mais curtos e as pessoas não querem ler textos longos. Aqueles boletins informativos por e-mail são coisa do passado. Quanto mais segmentado e direto ao ponto estiver o conteúdo, melhores serão os resultados”, explica Ediney Giordani, especialista em comunicação da KAKOI Comunicação.

Para Ediney, o e-mail marketing em 2025 deverá focar na simplicidade da mensagem, sempre com clareza e sem desordem:

“A ideia é proporcionar uma experiência boa para quem recebe, sem poluição ou mensagens em excesso que atrapalhem a chamada para a ação. É difícil alcançar esse status, mas com planejamento e links diretos, é possível utilizar o canal para vender algo pontual, sem poluição visual que atrapalhe a jornada do usuário, especialmente se a ideia for vender um produto ou serviço”, completa.

Segundo o especialista, é preciso entregar valor e conteúdo dentro da estratégia. De nada adianta criar um texto longo que vai distrair o leitor da principal ação.

Na prática, as pessoas não querem a experiência de entrar em um site com milhares de opções. Quanto mais bem organizada estiver a lista, o formato e a mensagem, melhor será o funil de vendas pelo email marketing.

