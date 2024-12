TRE-SP trabalha contra fakenews das urnas eletrônicas

O Tribunal Regional de São Paulo acaba de publicar em seu canal no YouTube a segunda temporada da série de vídeos “Urnas eletrônicas: O que você precisa saber”. As peças explicam de forma simples e objetiva os recursos de segurança do sistema de votação brasileiro.

A urna eletrônica é utilizada desde 1996 e nunca houve sequer indício de fraude ou falha grave que comprometesse a integridade e a legitimidade dos pleitos. Ao longo desses 28 anos, o sistema eletrônico tem sido regularmente aperfeiçoado, contando hoje com mais de 30 barreiras de proteção. Além disso, instituições públicas e entidades da sociedade civil participam de várias etapas de fiscalização.

Não se deixe enganar por conteúdos mentirosos que circulam nas redes. Confira todos os episódios da série e tire suas dúvidas.

Auditorias e fiscalização

Entenda as diversas auditorias que são feitas no equipamento.

Código-fonte

Já ouviu falar que o código-fonte é secreto e não pode ser auditado? É mentira. Entenda um pouco mais sobre essa espécie de “receita de bolo” que faz a urna funcionar.

Teste de Integridade

Você gostaria de comprovar que os votos registrados em uma urna eletrônica seriam exatamente os mesmos na hipótese de utilização de cédulas de papel? Isso é feito em todas as eleições.

Lacres físicos

Todas as entradas das urnas eletrônicas são protegidas por lacres físicos especiais, produzidos pela Casa da Moeda.

Boletim de urnas

É o documento impresso ao final da votação em todas as seções eleitorais. Por meio deles, qualquer pessoa pode fazer uma espécie de apuração paralela e comparar com o resultado oficial divulgado pelo TSE.

QR Code

QR Codes na tela das urnas e nos Boletins de Urna, impressos ao final da votação, são mais uma forma de conferência.

Hardware de segurança

Entenda o funcionamento do hardware de segurança, um dispositivo que confere os programas que rodam dentro da urna — se houver qualquer alteração, ela não liga.

Inseminação das urnas

Saiba como é a segurança dos programas que fazem a urna funcionar no momento em que eles são transmitidos do TSE para os cartórios eleitorais.

Zerésima

É o documento impresso antes da votação que garante que não tem nenhum voto registrado na urna.

Transmissão dos votos

Veja como os sistemas eleitorais são “blindados” para a transmissão dos votos da urna para o TSE.

Recontagem dos votos

Como é possível fazer a recontagem dos votos registrados pela urna eletrônica.

Sala-cofre

Como é a sala-cofre do TSE, um ambiente altamente protegido que armazena os programas que fazem a urna funcionar.

Países que usam votação eletrônica

Só o Brasil usa urna eletrônica? Fake news. Saiba quantos países utilizam equipamentos eletrônicos para votar.