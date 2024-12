O vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Mineirinho, acompanhou na última quinta-feira (28/11/2024) a inauguração da Central de Triagem de Resíduos Monte Mor que atenderá, também, os municípios de Capivari e Elias Fausto, viabilizada pelo Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas).

Com um modelo inovador de operação e capacitação dos profissionais da reciclagem, o empreendimento social colocará os três municípios no mapa da coleta seletiva de resíduos da região, fomentando a economia circular, com geração de trabalho e renda.

A Central de Triagem Monte Mor é uma ação do Projeto Recicla Junto, realizado pelo Consimares em parceria com a Ambipar Environment, multinacional brasileira líder em soluções ambientais. A iniciativa tem apoio das empresas CBA, Dow e Tetra Pak e das prefeituras das cidades atendidas. Em breve, a cooperativa de recicladores de Nova Odessa, a Coopersonhos, vai ganhar um novo galpão e equipamentos através da mesma parceria.

Em Monte Mor, o novo empreendimento já funciona em um galpão de quase 600 metros quadrados, com estrutura e layout modernos. O prédio é sinalizado, conta com equipamentos como esteira, prensas, balança e recipientes para a separação do material, além de sanitários e refeitório.

Com a inauguração da nova Central de Triagem, o Consimares expande a rede de cooperativas de reciclagem que adotam em suas operações o modelo pioneiro de gestão desenvolvido e executado pela Ambipar Environment, que profissionaliza as atividades e fortalece a economia circular.

Agora, seis municípios do Consimares passam a contar com coleta seletiva com o apoio de cooperativas, que funcionarão de forma profissional. Em breve, será inaugurada a Coopersonhos, em Nova Odessa, que seguirá a metodologia Ambipar. Hortolândia também adequa a estrutura da sua Central de Triagem para operar neste modelo inovador.

Para o presidente do Consimares e prefeito de Elias Fausto, Maurício Baroni, a implantação da coleta seletiva em mais três municípios é um marco histórico. “Fico feliz pelo Consórcio ser o instrumento para que essa parceria com a Ambipar e as demais empresas acontecesse, com resultados significativos para o avanço da economia circular na região, com geração de trabalho e renda aos profissionais da reciclagem. Hoje é um dia histórico para o Consórcio e os municípios de Monte Mor, Capivari e Elias Fausto”, disse o presidente do Consimares, Mauricio Baroni.

A Central de Triagem Monte Mor abriga a segunda unidade da Cooperativa Juntos Somos Fortes, com sede em Santa Bárbara d’Oeste, cuja gestão serve de modelo para os outros municípios consorciados. Antonio Carlos Viana de Barros, o Carlinhos, coordenará os trabalhos da Juntos Somos Fortes, em Monte Mor.

“Vamos fortalecer o projeto de inclusão e geração de emprego. Os profissionais da reciclagem são a principal frente de trabalho para que a coleta seletiva de resíduos aconteça. Graças ao trabalho inovador da Ambipar estamos saindo da invisibilidade para a visibilidade. Parabéns, ao Consimares, à Prefeitura e à Ambipar. Que esse novo espaço seja mais que uma oportunidade de trabalho, seja, também, um trampolim para outros sonhos na vida das pessoas, assim como em Santa Bárbara d´Oeste”, comentou Carlinhos.

O plano de trabalho da Ambipar inclui desde a criação do marco regulatório da coleta seletiva, passando pelo processo de formalização das cooperativas, implantação do galpão de triagem, instalação de equipamentos, além do treinamento dos profissionais da reciclagem para uma autogestão profissional e sustentável. Como parte do Programa, os municípios disponibilizam caminhões exclusivos para a coleta dos recicláveis e galpão adequado para instalação da central de triagem.

UNIÃO INTELIGENTE

“Hoje celebramos um sonho que virou realidade. A implantação da coleta seletiva nessas três cidades é um marco para os municípios e o Consimares que, há anos, trabalha para fortalecer a cadeia de reciclagem na região. O setor público, empresas e profissionais da reciclagem se uniram para transformar desafios em oportunidades, trazendo inovação, inclusão e desenvolvimento sustentável. Todas essas ações seguem as diretrizes da Política Nacional e do Plano Intermunicipal de Resíduos Sólidos”, valorizou o superintendente do Consimares, Mimo Ravagnani.

O evento de inauguração da Central de Triagem de Resíduos Monte Mor contou com a participação de representantes da Tetra Pak, que apoia o projeto na cidade, da Ambipar, dos prefeitos Edivaldo Brischi (Monte Mor), Vitor Hugo Riccomini (Capivari) e do vice-prefeito de Nova Odessa, Alessandro Miranda (o Mineirinho), além dos profissionais da reciclagem que vão trabalhar no local.

SOBRE O RECICLA JUNTO

O projeto Recicla Junto Consimares é uma iniciativa colaborativa liderada pelo Consórcio em parceria com a Ambipar Environment. Seu principal objetivo é promover a coleta seletiva e a destinação correta de resíduos sólidos recicláveis nos municípios do consórcio, desviando esses materiais do aterro sanitário e de qualquer outra destinação inadequada.

Com o objetivo de transformar a gestão de resíduos sólidos e promover uma cultura de sustentabilidade e responsabilidade social no território, o projeto Recicla Juntos Consimares busca se tornar um modelo inspirador de Economia Circular Humanizada. Para isso, implementa não apenas a coleta seletiva, mas também a criação, desenvolvimento e capacitação das Centrais de Triagem.

Além disso, oferece oportunidades e capacitações para os profissionais da reciclagem, envolvendo ativamente o poder público, setor privado e a população na manutenção e expansão da coleta seletiva. Dessa forma, o Recicla Junto Consimares trabalha para criar um impacto positivo duradouro na comunidade e no meio ambiente, rumo a um futuro mais sustentável e inclusivo para todos, por meio de metodologia exclusiva da Ambipar Environment.

Fundado há 15 anos, o Consimares é formado por sete municípios (a sede Nova Odessa e Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré) onde moram cerca de 1 milhão de habitantes. A produção de resíduos do território é de 700 toneladas/dia.

