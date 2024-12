Fique sabendo começa em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nesta semana mais uma edição da Campanha “Fique Sabendo”. A iniciativa, promovida pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com as prefeituras, ocorre no Município até o dia 10 de dezembro.

Neste domingo (1º) foi celebrado o Dia Mundial de Luta contra o HIV/AIDS. O “Dia D” da iniciativa está programado para este sábado (7) na Praça Central.

Além do “Dia D”, os testes realizados por livre demanda e sem a necessidade de agendamento, serão ofertados no Centro de Referência em Saúde da Mulher, no empreendimento habitacional “Vida Longa” e nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Mollon e do Grego, conforme cronograma abaixo.

Coordenada pelo AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infectocontagiosas), vinculado à Secretaria de Saúde, a campanha tem como objetivo ampliar o acesso aos testes de HIV e Sífilis, além de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para início do tratamento e diminuição dos riscos de transmissão.

Além dos testes gratuitos para diagnóstico, também haverá entrega de kits com preservativos e gel lubrificante íntimo para população de risco, distribuição de autoteste de HIV e de materiais informativos sobre as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis). A ação tem como público-alvo a população em geral, mas com atenção especial ao público jovem.

A Secretaria de Saúde ressalta que o AMDIC realiza ações de prevenção e testagem para diagnóstico das doenças durante o ano todo, de acordo com o horário de funcionamento da unidade. O setor está situado à Rua Teresina, 553, no Planalto do Sol.

Para mais informações, a população deve entrar em contato por meio dos telefones (19) 3454.8466, (19) 3455.2490 ou pelo Disk AIDS 0800-770-9160. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 às 16h30.

Serviço:

Campanha “Fique Sabendo” 2024 em Santa Bárbara d’Oeste

– AMDIC | Rua Teresina, 553, Planalto do Sol

Diariamente, de segunda a sexta-feira (exceto ponto facultativo e feriado)

– Centro de Referência em Saúde da Mulher | Rua Floriano Peixoto, 780, Centro (próximo ao Terminal Urbano)

Dia 3 de dezembro, das 8 às 13 horas

– Vida Longa “Rosemeire de Oliveira – Rose” | Entre as ruas Rússia, Polônia e Adélia Bertini, Cândido Bertini

Dia 3 de dezembro, das 14 às 17 horas

– UBS Mollon | Rua do Cobre, 850, Mollon

Dia 5 de dezembro, das 13 às 16 horas

– Praça Central (Dia D)

Dia 7 de dezembro, das 9 às 15 horas

– UBS Grego | Rua Arthur Amaral, 30, Grego

Dia 10 de dezembro, das 13 às 16 horas

