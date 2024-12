Comércio de Sumaré abre em horário especial a partir de do dia 6/12

O comércio de Sumaré vai começar a funcionar em horário especial a partir do dia 6 de dezembro, sexta-feira. Para atender os consumidores com as compras do fim de ano, o funcionamento ampliado seguirá até o dia 24 de dezembro, véspera de Natal.

De segunda a sexta-feira, nos dias 6, 9 a 13, 16 a 20 e 23, as lojas de Sumaré ficarão abertas até 22h.

Mais notícias da cidade e região

O horário também será ampliado aos sábados e domingos. Nos sábados (dias 7, 14 e 21) o funcionamento será das 9h às 18h. E nos domingos, (dias 15 e 22) as lojas de Sumaré ficarão abertas das 10h às 16h.

No dia 24/12, terça-feira, véspera de Natal, funcionam até 18h. O comércio reabre no dia 26/12, quinta-feira, a partir das 12h.

No dia 31/12, as lojas ficam abertas até as 15h. Reabrem no dia 2/1, quinta-feira, a partir das 12h.