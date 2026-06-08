Durante a semana, equipe da Prefeitura de Hortolândia realizou mutirão de limpeza e zeladoria em diversos espaços públicos. Ações seguem reforçadas desde 2022

Durante a semana, a zeladoria, a limpeza e a manutenção da cidade foram reforçadas pelo mutirão das equipes da Prefeitura de Hortolândia distribuídas por todas as regiões da cidade com diferentes ações. Na avenida Thereza Ana Cecon Breda, próxima ao portal, acontece o paisagismo da área. Serviço que contribui com o embelezamento e faz parte da recuperação de praças, parques e áreas de lazer. Este tipo de trabalho nos locais públicos está reforçado desde 2022.

A zeladoria como poda do mato, limpeza e demais serviços também foi realizada na Praça do Pastel, na região do Jardim Nossa Senhora de Fátima, Praça da Matriz, na Vila Real, na Praça do Roxo, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, na Praça da Bíblia, no Jardim Santa Clara do Lago, Praça do Coreto, no Remanso Campineiro, em praças da região do Jd. Conceição (Vila Guedes e Jardim Aline), praças do Jardim Santa Emília, Praça dos Namorados, no Jardim Campos Verdes e nos parques socioambientais Renato Dobelin e Chico Mendes, na região central.

O mesmo trabalho também aconteceu no canteiro central das avenidas Cora Coralina, Anita Garibaldi, Santana e Princesa Isabel, além da rua Euzébio de Queiroz, no Jardim Amanda. A ação também foi concluída em toda a extensão da Estrada Municipal Carlos Roberto Prataviera e em áreas verdes do Jardim São Sebastião, Orestes Ôngaro e Loteamento Flórida. Já a operação Cata-Bagulho contemplou ruas de 11 bairros e toda a extensão da avenida Sabina Baptista de Camargo, onde foram retirados materiais como móveis velhos descartados irregularmente.

“Seguindo um cronograma de serviços de acordo com a necessidade de cada espaço, aproximadamente 20 espaços públicos, por dia, passam por manutenção e recebem os serviços que mantém as áreas agradáveis para o uso da população “, explica o secretário adjunto de Serviços Urbanos, Marcos Panício, o Mercadão.

POÇO DO MIRANTE

Seguem os trabalhos de manutenção do Poço Artesiano Mirante Santa Clara realizados pela Prefeitura de Hortolândia para a liberação do uso da área, interditada em abril, continuam avançando. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, agora, as equipes da Administração Municipal realizam ações de embelezamento como jardinagem, pintura geral e limpeza. A manutenção das estruturas internas e externas foram concluídas, assim como o serviço na caixa d’água e o reparo do poço. Análise da potabilidade da água está em andamento.

PEVs

A Prefeitura possibilita o descarte regular e gratuito de materiais como móveis velhos e restos de construção civil em um dos 13 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), localizados em diferentes regiões. De acordo com a Secretaria de Serviços Urbanos, responsável pela parte operacional destes dispositivos, em 2025, 94.817 passaram pelos PEVs para descartar corretamente os materiais. Em janeiro deste ano, já foram contabilizadas 11.409 visitas nos pontos, um aumento de 1.699 pessoas em comparação às 9.710 que utilizaram os PEVs em janeiro do ano passado.