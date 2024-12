EMEF Florestan Fernandes elege 'prefeito' em projeto pedagógico

O estudante Gabriel Nazato foi “eleito” prefeito no projeto “Criança Faz Política”, desenvolvido na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Florestan Fernandes, no bairro Morada do Sol, em Americana. Foram 658 votos ao todo, com 7 votos em branco e 14 nulos. Nazato teve 422 votos, na chapa formada com o vice Lucas Garcia

A escola elegeu também seus vereadores: Raphaela Militello (188 votos), Bernardo Vieira (105 votos) e Alice Vaz (83 votos). O projeto pedagógico apresentou às crianças as características dos cargos públicos municipais. Durante o ano letivo, elas estudaram as responsabilidades, elaboraram um plano de governo e fizeram uma campanha eleitoral, seguida de eleição, na própria escola.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, participou da solenidade de “diplomação” dos estudantes eleitos nesta quinta-feira (5). “Fico muito feliz em ver a dedicação das nossas crianças e a compreensão delas sobre os deveres dos homens e mulheres presentes na vida pública. Vocês são o futuro de nossa cidade e não tenho dúvida nenhuma de que Americana ficará em boas mãos”, disse. Esta semana, Chico recebeu os candidatos no Gabinete do Prefeito, ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, prestigiou as atividades no Gabinete e na escola. “A eleição dos estudantes coroa um projeto pedagógico de formação de crianças que, desde cedo, conhecem a fundo as responsabilidades dos cargos públicos e o processo eleitoral. Estão todos de parabéns pela proposta e pelo interesse acerca da realidade de Americana”, destacou.

Projeto da Emef Florestan

O projeto “Criança Faz Política” é conduzido pelas professoras Kelly Azevedo e Rosana Amedi, nas disciplinas de Geografia e História, com o apoio da equipe gestora da escola. Além delas, também participaram da cerimônia a diretora da escola, Arlete Pasqualini, a pedagoga Cidinha Marques e o vereador Gualter Amado.

