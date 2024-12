Para quem busca surpreender com um doce criativo e diferente, a Harald, líder em coberturas e chocolates para o mercado especializado, apresenta a receita de Torta de Avelã no Palito, uma escolha que promete encantar tanto pelo sabor quanto pela apresentação.

Inspirada nas tradicionais tortas de avelã, esta versão moderna e divertida traz a sofisticação do chocolate com avelã em um formato inovador. Além de prático para servir, o doce é perfeito para decorar mesas em festas e recepções, chamando a atenção de convidados com sua estética diferenciada. Seja como parte de um evento ou para incrementar o cardápio de confeitaria, esta torta no palito é garantia de sucesso e vai deixar qualquer momento mais especial.

Torta de Avelã no Palito

Receita de Pão de Ló:

Ingredientes:

120 g de farinha de trigo

100 g de açúcar refinado

150 g de ovos (em temperatura ambiente)

5 g de fermento em pó

Modo de preparo:

Na batedeira, bata todos os ingredientes até triplicar de volume. Despeje a massa em uma forma redonda de 18×5 cm e asse em forno pré-aquecido a 180°C por cerca de 35 minutos. Deixe esfriar e fatie o pão de ló. Reserve.

Mousse de Chocolate com Avelã:

Ingredientes:

400 g de Chocolate Melken Meio Amargo

120 g de creme de leite

6 g de gelatina neutra

30 g de água (para hidratar a gelatina)

150 g de chantilly sabor nata (batido em ponto firme)

Modo de preparo:

Derreta o chocolate e acrescente o creme de leite e a gelatina hidratada. Incorpore o chantilly delicadamente, formando uma mousse leve e cremosa.

Montagem:

Dentro de um aro de 18×5 cm, faça camadas com o pão de ló e a mousse de chocolate com avelã. Leve à geladeira por 1 hora, até que a montagem firme. Desmolde e corte em 8 fatias.

Finalização:

Derreta a cobertura TOP sabor Avelã. Insira um palito em cada fatia e mergulhe-as na cobertura derretida. Deixe cristalizar sobre papel manteiga. Decore com granulados ou vermicelli, ou varie as coberturas para um toque personalizado.

Rendimento: 8 fatias

Tempo de preparo total: 2 horas

Grau de dificuldade: Médio

Essa torta em formato de picolé combina a leveza do pão de ló, a cremosidade da mousse e a crocância da cobertura, proporcionando uma experiência visual e gustativa inesquecível.

