Comércio começa a ficar aberto até às 22h a partir desta sexta-feira

Com a proximidade do Natal, a principal data para o comércio, as lojas da região central de Americana terão horário especial a partir desta sexta-feira, dia 6.

Durante a semana, os estabelecimentos atendem de segunda a sexta, das 9h às 22h, sendo que nos sábados, nos dias 7, 14 e 21, o horário será das 9h às 18h. No mês de dezembro, o comércio também abre em dois domingos, no dias 15 e 22, das 9h às 15h. No dia 24, véspera de Natal, os consumidores poderão fazer suas compras das 9h às 17h, e no último dia do ano, o atendimento ocorre das 9h às 13h.

A Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) não faz uma projeção específica sobre o percentual de aumento das vendas neste período, mas acredita que em alguns setores, como vestuário e calçados, a marca de dois dígitos possa ser superada.

A exemplo do que ocorreu no ano passado, a Acia fez uma parceria com a Prefeitura de Americana. A programação especial da Revirada Regional de Cultura “EnCantos e Luzes de Natal” teve início no dia 29 de novembro, na Praça Comendador Müller, no Centro, com o acendimento das luzes de decoração natalina. Até 20 de dezembro, serão nove dias de atividades divididas em dois palcos com várias apresentações musicais, corais, presépio vivo e a tradicional Casinha do Papai Noel da Acia.

“Teremos várias atrações com esta parceria entre a prefeitura e o Papai Noel da Acia vai ficar em sua casinha para que as pessoas possam tirar fotos. Nossa expectativa para o aumento das vendas é muito boa e acreditamos que alguns setores possam superar o índice de dois dígitos”, disse Marcelo Fernandes, presidente da Acia.

A campanha “Espetáculo de Prêmios” continua a todo vapor com a distribuição de R$ 200 mil em diversos produtos no período de um ano. A cada R$ 50 em compras nos estabelecimentos identificados com cartazes da promoção o consumidor tem direito a um cupom. No dia 30 de janeiro, aniversário da Acia, haverá o sorteio de um veículo zero quilômetro, entre outros prêmios.