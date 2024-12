A empresária do ramo de estética e influenciadora que somava quasr 1 milhão de seguidores no Instagram, Lilian Martins Gomes, mais conhecida como Lili Spada, faleceu nessa quarta-feira (4), aos 42 anos.

Era casada com o cirurgião plástico Ercole Spada Neto, 51. Os dois tinham uma vida pessoal discreta, usavam as redes sociais para focar no trabalho.

Ela com dica de estética e procedimentos cirúrgicos, ele com dicas de procedimentos cirúrgicos e resultados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Nos stories de seu perfil no Instagram, ele se escreveu: “Amor eterno'”. Em seguida, compartilhou várias homenagens publicadas por pessoas próximas.

Lilian era empresária de sucesso, à frente do Lili Spada Hidrolipo e sócia do Centro Brasileiro de Hidrolipo, maior do setor na América Latina.

Lili Spada lutava contra câncer

Ela enfrentava um câncer. No último dia 20 de novembro, a equipe postou no perfil do Instagram da empresária que ela passava por problema delicado de saúde e estava afastada das redes para tratamento.

Leia + sobre Famosos, artes e música