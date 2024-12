Casal de influenciadores explica Unicórnio, Terceiro e Triadista

Já ouviu falar em unicórnio? Nos últimos meses, o termo “marmita de casal” tem se tornado um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, gerando debates sobre dinâmicas consensuais em relacionamentos não convencionais.

Celebridades como Anitta, Lucas Guimarães e Lívia Andrade já abordaram o tema, destacando a diversidade de formas de amar e a necessidade de normalizar discussões sobre não-monogamia.

Mas você sabia que existem outros termos relacionados, como unicórnio, terceiro e triadista? Para esclarecer o significado desses conceitos, o casal de influenciadores Isabela Lima, de 25 anos, e Prazeres Jr., de 35 anos, criadores do movimento Egrégora do Amor, compartilham seus conhecimentos sobre o tema.

Isabela Lima e Prazeres Jr., que promovem o amor livre e o poliamor através da Egrégora do Amor, explicam que cada termo reflete diferentes dinâmicas de relacionamento. A marmita de casal, por exemplo, é uma pessoa que aceita se envolver romanticamente ou sexualmente com um casal de forma consensual e ocasional, sem necessariamente desenvolver um vínculo emocional mais profundo. Esse formato é apenas uma das muitas possibilidades dentro das relações não-monogâmicas.

O unicórnio, por sua vez, é um termo muito comum no universo poliamoroso

e descreve uma pessoa — geralmente uma mulher — que se relaciona com ambos os membros de um casal ao mesmo tempo. O nome faz alusão à raridade desse tipo de relacionamento, que exige alinhamento, respeito e maturidade emocional de todas as partes envolvidas.

Já o termo terceiro se refere a alguém que participa de uma relação com um casal, seja em um contexto afetivo ou apenas sexual. Diferentemente do unicórnio, o terceiro não está necessariamente em uma dinâmica igualitária com os dois parceiros e pode ter um envolvimento mais casual ou temporário.

Por fim, o triadista é aquele que faz parte de uma tríade, um formato de relacionamento que envolve três pessoas em pé de igualdade emocional e afetiva. Segundo Isabela e Prazeres, essa configuração exige ainda mais comprometimento, já que todas as partes precisam construir e sustentar o vínculo em harmonia.