Emeis de Americana terão melhorias na internet

As Casas da Criança, as Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e a Creche CAIC, em Americana, receberão melhorias na conectividade por meio do Programa de Benefício Fiscal FUST (Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações), do Governo Federal. A novidade foi apresentada aos gestores escolares na tarde desta terça-feira (3), em reunião online. A previsão é de instalação dos links de rede no dia 28 deste mês.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Darcy Ribeiro, no bairro Jardim da Paz, também foi contemplada

“O prefeito Chico Sardelli é um entusiasta da transformação digital por meio de investimentos em tecnologia para a Educação e está muito feliz com a novidade. Nossas escolas desde 2021 passam por um processo de modernização tecnológica e este esforço se junta a diversas outras ações colocadas em prática pela gestão Chico e Odir”, declarou o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

O benefício fiscal prevê a redução da contribuição ao FUST paga mensalmente pelas prestadoras de serviços de telecomunicações que executarem programas de promoção de conectividade em escolas públicas. A iniciativa integra o programa Escolas Conectadas, uma parceria entre os ministérios das Comunicações e da Educação, e faz parte do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

