Pistache em alta: da mesa à saúde

O pistache conquistou um espaço privilegiado na culinária mundial. Cada vez mais presente em pratos doces e salgados, essa oleaginosa de origem milenar tornou-se um ingrediente indispensável em restaurantes e receitas caseiras, ampliando sua fama que começou há cerca de 7 mil anos no Oriente Médio.

A nutricionista Camila Queiroz, coordenadora do curso de Nutrição da Cruzeiro do Sul Virtual, explica que o pistache não apenas encanta pelo sabor, mas também pela sua composição rica e variada. “O pistache é uma fonte excepcional de nutrientes como vitaminas do complexo B, tiamina e minerais, como o potássio, fósforo e magnésio. Ele também oferece gorduras saudáveis, fibras e proteínas que promovem saciedade e ajudam no controle do peso”, explica.

Calorias do pistache

Apesar de conter 562 calorias a cada 100 gramas do alimento, o pistache pode ser incluído em dietas específicas graças à combinação de fibras, proteínas e gorduras boas. Além disso, o alimento ajuda na saciedade, favorece o controle do colesterol e auxilia na manutenção de um peso saudável. “Saindo um pouco da área da saúde alimentar, o ato de descascar pode ajudar a prática de mindfull eating (atenção plena ao comer), desacelerando o consumo e reduzindo o excesso”, ressalta a coordenadora.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

Por ser rico em flavonoides, luteína e zeaxantina, compostos bioativos que promovem a saúde cardiovascular, o pistache ajuda a reduzir o colesterol LDL (ruim) e aumentar o colesterol HDL (bom), além de proteger vasos sanguíneos, diminuindo riscos de infarto e AVC.

“A fibra presente no pistache também atua como prebiótico, alimentando bactérias benéficas como Bifidobacterium e Lactobacillus, fundamentais para o equilíbrio da microbiota intestinal. Isso fortalece o sistema imunológico e protege contra condições inflamatórias, como síndrome do intestino irritável”, conta Queiroz.

Ainda de acordo com a nutricionista, o pistache pode ser consumido de diversas maneiras: puro, como lanche, ou incorporado em receitas como saladas, sobremesas e granolas. Para maximizar seus benefícios, a especialista indica optar pelo alimento in natura ou sem sal, consumindo cerca de 300 gramas por dia.

“Adicionar pistaches em iogurtes, frutas ou granolas é uma maneira prática e saborosa de manter uma dieta equilibrada. Eles fornecem energia e saciedade, além de combinarem bem com diferentes tipos de pratos”, conclui a especialista.

##

Sobre a Cruzeiro do Sul Virtual – A Cruzeiro do Sul Virtual é a marca que oferta por meio de sete Instituições certificadoras – Universidade Cruzeiro do Sul, Universidade Cidade de São Paulo (Unicid), Universidade de Franca (Unifran), Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), Centro Universitário de João Pessoa (Unipê), Centro Universitário Braz Cubas e Universidade Positivo – cerca de 300 opções de cursos a distância, entre graduação, formação de professores, técnicos e cursos livres, em mais de 1.730 polos espalhados pelo país e dois no Japão.

São mais de 20 anos atuando no ensino a distância. A marca possui mais de 360 mil alunos e pertence ao grupo Cruzeiro do Sul Educacional, um dos mais representativos do País, que reúne instituições academicamente relevantes e marcas reconhecidas em seus respectivos mercados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP