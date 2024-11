2025 aponta home office, ESG e soft skills como tendências para o emprego

O mercado de trabalho segue tendências que, em 2025, serão voltadas para a consolidação de tecnologia em ambiente de trabalho, demandas diferentes dos consumidores e práticas mais modernas de gestão empresarial. As empresas sabem, por exemplo, que 70% dos trabalhadores preferem trabalhar remotamente ou de maneira híbrida, conforme pesquisa da McKinsey & Company. Vagas criadas nesta modalidade vão demandar candidatos capazes de trabalhar de forma autônoma e com equipes, independente se é residencial ou à distância.

Para Karina Pelanda, Gerente de Recrutamento e Seleção da RH NOSSA, essa é apenas uma das tendências para o ano que vem. Candidatos que buscam uma recolocação ou até mesmo o primeiro emprego, precisam estar atentos a essas habilidades e também demonstrar facilidade com tecnologias:

“Não apenas para trabalhos à distância, mas também dentro dos escritórios. Dependendo da vaga, as empresas observarão com mais atenção profissionais que sabem integrar tecnologias em suas rotinas, plataformas de organização de tarefas, como o Slack, ou de reuniões online, como o Google Meet. Saber usar tecnologia sem sustos será uma vantagem competitiva em 2025”.

Causas sociais entram em pauta

Outra pesquisa, realizada pela consultoria de riscos Deloitte, mostrou que 64% dos consumidores preferem empresas que apoiam causas sociais ou que estão comprometidas com práticas sustentáveis. Observando esta tendência, as empresas vão prestar mais atenção aos candidatos com experiência ou conhecimento nessas áreas:

“As empresas estão cada vez mais comprometidas com essas boas práticas, portanto, os candidatos que demonstrarem em seu currículo essa compreensão, seja por meio de trabalhos voluntários ou projetos relacionados em outros empregos, terão uma boa vantagem. As organizações estão valorizando colaboradores que compartilham esse viés sustentável”, destaca Pelanda.

A capacidade do candidato em se comunicar e ser mais participativo também será colocado em prática no próximo ano. Para Karina, as empresas estão apostando na criação de um ambiente de trabalho dinâmico e mais diversificado, e quanto maiores as habilidades interpessoais do candidato, maiores suas chances no processo seletivo:

“As empresas vão olhar com mais atenção para quem é capaz de trabalhar em equipe de maneira harmoniosa, sem causar conflitos, que saiba comunicar suas ideias de forma clara e que mantenha o respeito pela diversidade no ambiente de trabalho”, finaliza Karina.

