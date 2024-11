Drag Star Cruise festival LGBTQIA+ em alto mar tem 6 princesas escolhidas pelo país

Os motores do MSC Orchestra já estão aquecidos para receber as maiores divas do país no Drag Star Cruise, festival LGBTQIA+ em alto mar promovido pelo Grupo Qualité em parceria com o concurso Drag Star. Gabryela Jhones de Curitiba; Tyna Vhermont, de Salvador; Melody Queen, de Belo Horizonte; Naomi Leon, do Rio de Janeiro; Morganna Voguel, de Brasília e Dislexa de São Paulo já conquistaram suas vagas ao longo das seletivas que ocorreram pelo país. Partindo no dia 05 de Janeiro do Rio de Janeiro com destino a Búzios em uma inesquecível viagem de 3 dias.

As últimas vagas estão disponíveis para quem quer mergulhar na diversidade e na inclusão e as inscrições podem ser feitas através das redes sociais do Grupo Qualité e do Drag Star.

Em paralelo, estará acontecendo no mesmo navio o Magical Dance Cruise, imersão de dança internacional em alto mar, também do Grupo Qualité, tornando ainda mais esta uma viagem mágica ao universo da arte, com os maiores nomes da dança como Iris Lynne, Caio Nunes, Petra Schuster, Lucas Mendes e entre outros que ainda serão anunciados.

Arquivo Pessoal/@oandersonrangel/@luiskfotos

Apresentado por Miami Pink, o concurso conta com um time de juradas que também assumem o papel de mentoras para as candidatas.

Os participantes que quiserem, poderão participar do concurso para concorrer ao título de primeira Rainha Drag Star Cruise, expressando e expondo sua arte em uma versão spin-off de um dos concursos drag mais disputados do país. Não é necessário concorrer para estar no navio, sendo o concurso uma entre toda a programação do festival.

O início de uma parceria dos sonhos – Fabiana afirma que sempre foi uma grande entusiasta da cultura Drag e cada vez se aprofundou mais nesse universo. Promovendo o turismo artístico principalmente voltado à dança há mais de 20 anos, decidiu embarcar em uma nova aventura.

“Sou muito orgulhosa de ter realizado grandes shows em grandes teatros e oportunizar que tantos talentos fossem prestigiados e reconhecidos. Coroamos princesas maravilhosas, incríveis, divas, reais estrelas. Agora o foco é entregar um concurso lindo para os passageiros do Msc Orchestra e mostrar que a arte e cultura drag são trabalhos lindos e devem ser prestigiados”, conta a empresária.

Para concorrentes, participantes e acompanhantes – Existem diferentes modalidades de inscrição, podendo ser concorrente do concurso; participante das atividades do evento, desfrutando da programação; ou acompanhante do concorrente, sendo expectador. Quem optar por ser um competidor, passará pela curadoria de Miami Pink e o time Drag Star.

Programação Drag Star Cruise:

5 de janeiro de 2025

– Check-in no navio;

– Performance na Festa de Despedida do Porto do Rio de Janeiro;

– Festa temática.

6 de janeiro de 2025

– Manhã Livre em Búzios;

– Performance na Festa de Despedida do Porto de Búzios

– Festa temática.

7 de janeiro de 2025 – Navegação

– Drag Star Cruise Special Edition

– Festa temática de despedida com atrações especiais e premiação da Rainha Drag Star Cruise

8 de janeiro de 2025

– Chegada no Porto do Rio e desembarque.

*A programação poderá sofrer alterações.

A organização do Drag Star Cruise e a MSC Cruzeiros reservam-se ao direito de realizar quaisquer mudanças caso seja necessário e indispensável para melhor funcionamento do Evento.