Lecar anuncia novas vagas na lista de espera

Após o sucesso do lançamento da lista de espera do Lecar Model 459 Híbrido, o primeiro modelo da montadora brasileira Lecar, a empresa anunciou um novo lote de vagas para os interessados em adquirir o veículo. Até 31 de dezembro, os clientes poderão garantir a adesão mediante ao pagamento de um sinal de 1% do valor do automóvel, o equivalente a R$ 1.479,00. Essa condição especial será válida até que sejam reservadas mil unidades. O processo de solicitação pode ser realizado no site oficial da Lecar (https://www.lecar.com.br) ou nos marketplaces Mercado Livre, Amazon, OLX, NetMotors e Webmotors.

Anunciado em junho deste ano, o Lecar Model 459 Híbrido possui um motor de tração 100% elétrico Hepu de 165 cv e um motor a combustão 1.0 Turbo de 3 cilindros flex fuel (etanol e gasolina), da Horse, joint venture entre Renault e Geely, além de um gerador de energia WEG. que recarrega a bateria da fabricante Winston, responsável por alimentar o motor elétrico de tração.

Com tecnologia de assistente de direção semiautônoma Openpilot nível 2, autonomia de 1.000 km com 30 litros de etanol e emissões reduzidas. A previsão de entrega do veículo é para agosto de 2026. Entretanto, os interessados em garantir um Lecar 459 Híbrido ainda no primeiro ano de produção podem assegurar sua vaga na lista de espera.

“Disponibilizamos novas vagas para atender à demanda que estamos tendo. Além disso, ao identificar onde estão os nossos clientes, conseguimos estabelecer um contato ainda mais personalizado, alinhado aos objetivos de cada um”, destaca o fundador, Flávio Figueiredo Assis.

Visando uma experiência simples e sem burocracia, os clientes que ingressarem na lista já poderão escolher itens do veículo, como a cor e a configuração do interior. Também participarão de ações especiais, incluindo o recebimento de brindes exclusivos, visitas aos fornecedores e à fábrica da Lecar, que será construída em Sooretama, no Espírito Santo.

Cada cliente terá uma versão exclusiva “Founder Edition” e receberá uma pasta de couro personalizada, produzida pela JBS Couros, na mesma cor dos bancos do veículo. Além disso, será garantido o preço do carro na data de adesão à fila – atualmente, R$ 147.900,00 – e acesso a um canal exclusivo com atualizações sobre o desenvolvimento da marca.

A expectativa, segundo Assis, é que toda a produção do primeiro ano da fábrica, que totalizará cerca de 120 mil unidades, seja destinada exclusivamente aos clientes da lista de espera. “Estamos empenhados em transformar esse sonho em realidade e, agora, com nossa fábrica no Espírito Santo, temos certeza de que alavancaremos este projeto, consolidando a montadora 100% nacional que o Brasil precisa”, finaliza o fundador.

Sobre a Lecar:

www.lecar.com.br

Lecar, orgulho de ser brasileiro. Somos uma montadora de carros do Brasil. A empresa irá lançar o Lecar 459 Híbrido, um veículo sustentável, quando abastecido com Etanol tem emissões similares aos 100% elétricos e semiautônomo.