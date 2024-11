DAE de Santa Bárbara recebe 2.605 mudas de árvores da Escola Emílio Romi em 2024

Mais notícias da cidade e região

Alunos do ensino médio da Escola Estadual “Comendador Emílio Romi” doaram 1.879 mudas de árvores nativas ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste, nesta quarta-feira (27). No mês de agosto deste ano, a escola já havia doado 726 mudas à autarquia, totalizando 2.605 novas plantas em ação da parceria firmada em 2021.

Com a finalidade de participar ativamente das ações de reflorestamento de matas ciliares e de Áreas de Preservação Permanente (APP) do município, desenvolvidas pela Diretoria de Gestão Ambiental da autarquia, os 40 estudantes envolvidos no projeto interno da escola, denominado “Clube Juvenil Refloresta”, produziram as mudas sob a orientação do professor Sérgio Luiz Farsura.

Desde 2021, o DAE barbarense atua na produção das mudas pelos alunos fornecendo insumos, como bandejas, tubetes, saquinhos plásticos, placas de identificação, terra, substrato orgânico e sementes de árvores nativas, além do apoio técnico do biólogo Felipe Augusto Gasparotto e da Chefe de Divisão de Educação Ambiental, Mônica Tortelli, ambos do DAE. Nesse período, a Escola Emílio Romi já produziu e doou ao Departamento 4.432 mudas de árvores nativas.

Entre as mudas recebidas em 2024 estão 32 espécies de árvores, como jatobá, falso-barbatimão, embaúba, aroeira-pimenteira, manduirana, canafístula, jequitibá-rosa, coração-de-negro, mutambo, sibipiruna, mamoninha-do-mato, angico-vermelho, amendoim-bravo, pau-formiga, jacarandá-da-bahia, jacarandá-de-minas, copaíba, saguaraji-vermelho, capixingui, paineira rosa, guarantã, mata-pasto, monjoleiro, sabão-de-soldado, araçá-roxo, pau-d’alho, dedaleiro, ipê-roxo, ipê-branco, pau-viola, canudo-de-pito e capitão, e foram acondicionadas na área de produção de mudas (estufas) do CESB (Centro Ecológico de Santa Bárbara).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP