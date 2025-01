O empresário André Feldman e a esposa morreram na queda de helicóptero na rodovia dos Bandeirantes, próximo a Caieiras -SP na manhã desta sexta-feira.

A aeronave saia do aeroporto campo de Marte em São Paulo com destino a cidade de Americana-SP. Além do piloto, estavam a bordo, André Feldman, esposa e filha.

André Feldman tinha empresa de jogos online

André era proprietário da Caesars Sportsbook Brasil, empresa de jogos on-line destinado ao publico de alta renda. Somente o piloto e a filha do casal sobreviveram ao acidente.

O resgate contou com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB). Nossos sentimentos à família enlutada.

Mais notícias da cidade e região

Fabricado em 2001, helicóptero pertencia à empresa C & F Administração de Aeronaves LTDA. Ele não tinha autorização para táxi aéreo, mas tinha situação de aeronavegabilidade normal, segundo o Registro Aéreo Brasileiro.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP