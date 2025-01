DAE segue desinsetização em Americana na próxima semana

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana avança com o serviço de desinsetização das redes coletoras de esgoto na próxima semana, nas regiões do Jardim Glória e Parque Residencial Nardini. Nesta sexta-feira (17), será finalizada a região do Jardim São Paulo.

“Esse é um serviço contínuo realizado em Americana e essencial no controle das pragas. Iremos divulgar toda semana os locais que receberão o trabalho, assim a população é informada com antecedência”, disse o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

Para combater as baratas, é aplicado inseticida líquido e por termonebulização nos poços de visita, enquanto para a desratização é usado inseticida em forma de iscas sólidas. Os inseticidas possuem características de aderir ao meio em que são aplicados, bem como ação prolongada, combatendo novas infestações por um longo período.

Durante o procedimento, é recomendável que os moradores fechem os ralos de casa, já que é comum o desalojamento de baratas por meio das frestas das tampas metálicas dos poços. Elas morrem em pouco tempo por conta da ação do veneno.

A autarquia ressalta que o trabalho é realizado apenas nas redes coletoras de esgotos das vias públicas, não nas galerias de águas pluviais, bocas de lobo e terrenos baldios.

Confira o cronograma da desinsetização:

Jardim Glória – 20/01 a 22/01

Parque Residencial Nardini – 23/01 a 25/01

