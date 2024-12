Uma empresa localizada em Santa Bárbara D’Oeste está com 15 vagas temporárias abertas para profissionais interessados em atuar na área de coleta de resíduos. Os candidatos selecionados para as vagas terão um salário de R$1.634,49, além de insalubridade de 40% sobre o salário mínimo.

Para se candidatar, os interessados devem atender aos seguintes requisitos: ter 18 anos ou mais, disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado, das 17h à 1h20, e residir nas cidades de Americana, Sumaré, Hortolândia ou Nova Odessa. As principais funções envolvem a coleta seletiva no perímetro urbano de Santa Bárbara D’Oeste/SP.

As vagas são para início imediato e as entrevistas serão realizadas de forma remota. As inscrições estarão abertas até fevereiro de 2025. Os interessados podem se candidatar pelo e-mail selecaocampinas@employer.com.br, no WhatsApp (19) 9 8313 – 0120 ou ir até a Rua José Vilagelim Neto, 61 – Taquaral, no escritório da Employer Recursos Humanos de Campinas.

Ainda, podem se inscrever via Banco Nacional de Empregos (BNE) – https://www.bne.com.br/vagas-de-emprego/4776368 .

Direitos do Trabalhador Temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13o salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Vale ressaltar que na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.

Sobre a Employer Recursos Humanos

Uma das maiores empresas de RH do país, a Employer é especialista em tecnologias para Recursos Humanos, com soluções web como folha de pagamento online, ponto eletrônico e sistema de holerite online. Com mais de 40 filiais distribuídas estrategicamente pelo Brasil, a Employer tem em seu portfólio grandes e importantes companhias nacionais e internacionais, que buscam soluções eficientes, capazes de simplificar as rotinas do RH.