À espera de um novo ano que se inicia, as festas de Réveillon são marcadas pelos shows de luzes e fogos de artifício iluminando o céu em diversas cidades do país. Porém, para garantir a segurança das celebrações e evitar imprevistos, a CPFL Paulista, por meio da sua campanha Guardião da Vida, alerta para os riscos envolvendo o uso inadequado desses artefatos pirotécnicos, mesmo que silenciosos, próximos a rede de distribuição de energia.

“A segurança deve ser a prioridade e começa pela escolha do local adequado”, destaca Raphael Campos, gerente de Saúde e Segurança da CPFL Energia. É fundamental manter distância de postes, cabos e outros equipamentos da rede elétrica, pois o contato pode ser fatal e causar interrupções no fornecimento de energia, afetando outras famílias, hospitais, comércios e outras unidades de serviços essenciais. Além disso, quando artefatos como fogos de artifício atingem a rede, podem gerar rompimento de cabos, curtos-circuitos e até incêndios.

Principais dicas de segurança da CPFL Paulista:

Antes de planejar o uso de fogos de artifício, verifique as normas vigentes na sua cidade.

Certifique-se de que o produto possui selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e que a loja tem autorização para vendê-lo.

Apenas adultos devem manusear os artefatos, seguindo rigorosamente as instruções da embalagem. Lembre-se: improvisos podem ser fatais.

Nunca monte baterias de fogos ou solte artefatos próximo a redes elétricas, sejam elas residenciais ou públicas, evitando também transformadores e outros equipamentos. O risco de curtos-circuitos ou incêndios é elevado.

Realize a queima em áreas livres e abertas, longe de fiações elétricas, árvores e vegetação.

https://guardiaodavida.com.br/ . Mais dicas de segurança: Acesse

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia está há 112 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. É a maior distribuidora em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,4 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Com 4.411 MW de capacidade instalada, está entre as maiores geradoras privadas do país, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.

Atua de forma relevante também no segmento de transmissão, atendendo 87 subestações, que somam potência instalada de 14,9 mil MVA e mais de 6 mil quilômetros de linhas.

O grupo CPFL conta ainda com uma operação nacional por meio da CPFL Soluções, fornecendo soluções integradas em gestão e comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída, infraestrutura energética, serviços de consultoria para descarbonização e certificações de energia renovável (I-REC).

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em investimento social privado, com projetos de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL.

Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, terceira maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês.

Em 2024 as diplomacias do Brasil e da China celebram os 50 anos de relações oficiais entre os países. O marco é comemorado oficialmente em 15 de agosto. Desde então, essas duas nações têm construído uma parceria sólida e diversificada, expandindo a cooperação nas áreas como energia, ciência, tecnologia limpa e inovação.