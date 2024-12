Salário dos servidores de Americana tem aumento de 32,9% desde 2021

O salário dos servidores municipais da Prefeitura de Americana teve aumento de 32,9% desde 2021, percentual acima do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do mesmo período, que foi de 28,9%. O cenário indica aumento real nos vencimentos dos funcionários públicos, para além da correção da inflação.

Depois de 2021, exercício em que não houve reajuste, com a gestão focada no controle da pandemia da Covid-19, além de seus efeitos nas contas públicas, em 2022 houve aumento de 13%, frente ao INPC de 10,8%. Em 2023, o crescimento nos salários foi de 11%, com um INPC de 5,47%. Neste ano, os servidores receberam reajuste de 6%, enquanto o índice de preços foi de 3,86%.

“Desde 2021, adotamos uma gestão humana e ao mesmo tempo bastante centrada no controle rígido das despesas, com o objetivo de se enquadrar plenamente nas limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal. É dessa forma que conseguimos sempre manter o pagamento dos servidores em dia, inclusive com adiantamento em diversas oportunidades, sempre que possível”, lembra o prefeito Chico Sardelli.

O aumento dos salários dos servidores não comprometeu as despesas com pessoal, cujos índices ficaram abaixo do limite prudencial de 51,3% e distante do limite máximo de 54% fixado pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). Em 2021, o comprometimento da receita com a folha de pagamento foi de 43,45%; em 2022, de 38,95%; em 2023, de 39,91%, e até julho de 2024, de 39,74%.

“Com a gestão assertiva, diante dos resultados favoráveis, foi implementado aumento real no salário dos servidores em todos os anos em que isso foi viável, além da garantia da reposição inflacionária”, reforça a secretária de Fazenda de Americana, Simone Inácio de França Bruno.