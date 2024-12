Andressa Urach e Michelle Bolsonaro, quem é quem?

Usuários das redes sociais começaram a questionar a semelhança entre a estrela do mundo pornô Andressa Urach e a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro.

Urach tem 37 anos e veio do Sul do Brasil. Michelle é do Distrito Federal e tem mais idade que Urach.

Andressa Urach diz que ‘pegaria’ Bolsonaro

Andressa Urach participou do canal Tá Tutu Bem!, de Arthur Pires, e surpreendeu ao afirmar que ficaria com Jair Bolsonaro. A produtora de conteúdo adulto ainda foi além e disse que não pegaria o atual Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e revelou o motivo.

” O Bolsonaro eu pegaria. É um tiozinho bonitinho. É bonitinho. Mas ele é muito conservador, né?”, respondeu Urach aos risos.

Michelle tem 42 anos e hoje é vista como nome forte para concorrer ao Senado Federal no Distrito Federal ou mesmo ser candidata a presidente em 2026- mas seu nome perdeu força nos últimos meses.