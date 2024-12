Um bebê de 1 mês chegou morto, com sinais de violência, na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Cristina, em Piracicaba (SP), nesta quarta-feira (25). Os pais da criança foram encaminhados à delegacia para prestar depoimento, devido à suspeita de infanticídio.

Conforme nota da Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência, a avaliação médica, incluindo exame de raio-X, revelou fraturas nas vértebras e no crânio do bebê. A estimativa é que a criança estava morta há, pelo menos, 4 horas antes de chegar à UPA.

Bebê tinha lesões no corpo

A delega Juliana Ricci, responsável pela investigação, afirmou que o laudo do médico legista apontou lesões no corpo da criança e que a principal suspeita é de que a morte tenha sido causada pela síndrome do bebê sacudido, que é uma condição grave que ocorre quando um bebê é sacudido de forma brusca e repetida, geralmente por um cuidador frustrado.