Prefeitos, vices e vereadores tomam posse no dia 1º

AMERICANA. A Câmara Municipal de Americana realiza na quarta-feira, 1º de janeiro, a solenidade de instalação e posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores eleitos nas eleições municipais de outubro de 2024. A cerimônia acontece no Teatro Municipal “Lulu Benencase”, a partir das 16h, e será transmitida ao vivo pela TV Câmara no canal 8 da Claro (RPTV), pelo site oficial e redes sociais (Facebook e Youtube).

A solenidade será presidida pelo vereador Juninho Dias, o mais votado nas eleições municipais de outubro, conforme determina o Regimento Interno da Câmara. Na cerimônia, assinam o termo de posse o prefeito reeleito Chico Sardelli (PL), o vice-prefeito reeleito Odir Demarchi (PSD) e os dezenove vereadores eleitos para a 19ª legislatura: Fernando da Farmácia (PSD), Gualter Amado (PDT), Gutão do Lanche (Agir), Jacira Chávare (Republicanos), Jean Mizzoni (Agir), Juninho Dias (PSD), Leco Soares (Podemos), Léo da Padaria (PL), Leonora Périco (PL), Lucas Leoncine (PSD), Luiz da Rodaben (PRD), Marcos Caetano (PL), Pr. Miguel Pires (PRD), Professora Juliana (PT), Renan de Ângelo (Podemos), Roberta Lima (PRD), Talitha de Nadai (PDT), Thiago Brochi (PL) e Dr. Wagner Rovina (PL).

Após a posse, será realizada no Plenário da Câmara a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de Americana, que comandará o Legislativo no biênio 2025/2026, e a definição de lideranças e comissões. A eleição da Mesa será aberta ao público e também será transmitida pela TV Câmara.

SANTA BÁRBARA D’OESTE. A Prefeitura e a Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste realizarão no dia 1º de janeiro, a partir das 10 horas, a sessão solene de posse do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores para o mandato 2025-2028. O ato ocorrerá no Teatro Municipal “Manoel Lyra” (Rua João XXIII, 61, Centro).

Serão empossados o prefeito eleito Rafael Piovezan, o vice-prefeito eleito, Felipe Sanches, os vereadores eleitos Alex Dantas, Arnaldo da Silva Alves, Carlos Alberto Portella Fontes, Celso Luís de Ávila Bueno, Claudemir Dorigon (Cabo Dorigon), Edison Carlos Bortolucci Junior (Juca Bortolucci), Elton Aparecido Cezaretti (Tikinho TK), Esther Galina da Silva Branco de Moraes, Felipe Eduardo Gomes Corá, Gustavo Bagnoli Gonçalves, Isac Garcia Sorrilo (Isac Motorista), José Luís Fornasari (Joi Fornasari), Júlio César Santos da Silva (Kifu), Lúcio Donizete Rocha da Silva, Marcelo José Moraes (Marcelo Cury), Paulo César Monaro, Rony Gonçalves da Silva, Valmir Alcântara de Oliveira (Careca do Esporte) e Wilson de Araújo Rocha (Wilson da Engenharia), além de secretários municipais.

O público que deseja prestigiar o evento deve retirar os ingressos uma hora antes do início do ato na bilheteria do Teatro. A sessão solene será transmitida ao vivo pela Rádio Santa Bárbara FM 95,9 MHz, no site e nas redes sociais da Câmara Municipal e nas redes sociais da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.