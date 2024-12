Banco do Povo de Americana bate recorde de concessão de créditos em 2024

O Banco do Povo de Americana bateu, em 2024, o recorde de concessão de créditos a juros menores do que os praticados pelo mercado, cenário que auxilia consideravelmente os microempreendedores. De janeiro a novembro, foram fechados 56 contratos, atingindo o valor total de R$ 833.011,00.

O crescimento foi de 100% em relação a 2023, quando foram negociados 28 contratos. Já o valor negociado foi 72% maior em 2024, uma vez que este ano foram R$ 833.011,00 em contrato fechados, enquanto no ano passado foram R$ 484.170,00.

“Essa ajuda do Banco do Povo aos MEIs e microempreendedores de nossa cidade é essencial para o desenvolvimento dessas pessoas que geram renda para suas famílias, empregos e ajudam a movimentar nossa economia”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O Banco do Povo Paulista tem várias linhas de crédito, que atendem segmentos específicos como trabalhadores informais, pessoas jurídicas registradas como MEI, ME, Ltda, Eireli, motofretista com CNPJ, microfranquias e produtores rurais, independentemente de possuírem CNPJ ou não.

Os limites de crédito dependem do perfil de cada empreendedor e podem variar de R$ 200 a R$ 21 mil, com taxas de juros subsidiados que vão de 0,34% a 0,5% ao mês.

“Quem estiver interessado em obter uma linha de crédito junto ao Banco do Povo deve procurar a agência de Americana, que conta com profissionais treinados para atender os empreendedores e fazer as simulações de acordo com o perfil e disponibilidade financeira”, disse o responsável pelo Banco do Povo de Americana, Célio Silva de Almeida.

O Banco do Povo em Americana fica na Rua Anhanguera, nº 40, no Centro. Os telefones para contato são 3475-3560 e 3475-3561. E o e-mail é o americana@bancodopovo.sp.gov.br.