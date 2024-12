Americana avança na instalação de iluminação de LED em praças

Com 100% das vias públicas iluminadas com LED desde 2023, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), segue investindo para levar a tecnologia a mais espaços públicos. Em 2024, o LED chegou nas praças, campos de futebol e praças esportivas.

“Essa tecnologia garante uma melhor luminosidade nesses locais utilizados pela população, proporcionando segurança e economia, com a redução dos custos do consumo da energia elétrica e manutenção, pois a durabilidade é maior que as lâmpadas convencionais”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Desde o início do ano, a Prefeitura de Americana substituiu as lâmpadas convencionais por LED nas praças Natale Pinese (São Manoel), Manoel Nogueira (Parque Novo Mundo), Hermes Fanelli (Antônio Zanaga I), das Nações (Frezzarin), José Faé (Jardim Paulista), Vicente Fávero (Colina), Orlando Grofi (Colina), Antônio Franciscangelis (São Vito), Jaime Antas de Abreu (Vila Belvedere), Abraham Elias (Cordenonsi), Presidente JK (Vila Biasi), Marcílio Frezzarim (Frezzarin), Virginia Faé (Nova Americana), Sergio Miante (Jardim Nossa Senhor do Carmo) e Arlindo Rocha Filho (Parque da Liberdade).

“Somos um dos pioneiros em iluminação de LED em todas as vias públicas e, agora, estamos focando nas praças esportivas e áreas de lazer. Investimento importante, pois proporciona locais com boa iluminação durante a noite para o lazer e práticas esportivas”, destacou o vice-prefeito Odir Demarchi.

As praças Luiz Passarine (Vila Gallo), Maçônica (Werner Plass), Antônio Piva (Salto Grande) e a da Avenida Brasil receberam a instalação de postes e iluminação de LED. A Praça Vinicius de Moraes (Antônio Zanaga) teve ampliado o número de postes e luminárias.

Além dessas áreas de lazer, a Prefeitura instalou iluminação de LED nos campos de futebol do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha (Centro Cívico), dos bairros Jardim América, São Manoel e Cordenonsi, além da modernização nas praças de esportes Roberto Polati (Antônio Zanaga) e Aristides Pisoni (Jardim Ipiranga).

“Seguimos um cronograma para atender os espaços que estão sendo revitalizados e aqueles mais utilizados pela população. O objetivo é seguir melhorando a iluminação destes espaços públicos e atingir 100% LED nas praças”, comentou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Muito utilizado por praticantes de atividades físicas, o Jardim Botânico Municipal Prefeito Carrol Meneghel também está recebendo melhorias na iluminação, com a substituição das luminárias convencionais e ampliação de postes com LED.