Mais um ano se aproxima do fim, trazendo consigo a oportunidade de refletir sobre o caminho percorrido. Na Rede de Supermercados Pague Menos, a satisfação é imensa ao ver que o saldo é positivo e inspirador, fruto do comprometimento de todas as áreas. Este ano foi marcado por números expressivos e importantes realizações: foram inauguradas duas novas unidades, uma em Tietê e outra em Ribeirão Preto, além da entrega de melhorias e modernizações em duas lojas, na avenida Paschoal Ardito, em Americana, e na José Ometo, em Araras.

A Rede de Supermercados Pague Menos segue ampliando horizontes e conquistando novos territórios, graças à confiança e ao apoio incondicional de seus Clientes. Com 35 anos de trajetória marcados por dedicação e inovação, a Rede já conta com 37 lojas físicas espalhadas por 21 cidades do interior de São Paulo, além de seu e-commerce.

Em 2024, anunciou a aquisição de mais dois terrenos: um em Indaiatuba, cidade que já uma unidade do Supermercados Pague Menos e anuncia sua chegada ao vigésimo segundo município: Cosmópolis, a cidade escolhida para receber a mais nova loja. Também nesse ano, iniciou a sobras da sua sexta loja em Campinas, na região da conhecida avenida Lix da Cunha.

Essa expansão reafirma o compromisso do Supermercados Pague Menos em oferecer variedade, qualidade e preços competitivos, levando conveniência e uma experiência de compra única a mais famílias do interior paulista. Com trabalho, inovação e foco no Cliente, a Rede segue com confiança para 2025, prontos para novos desafios e conquistas.

Atualmente, são 37 lojas da Rede de Supermercados Pague Menos em funcionamento em 21 municípios (Araras, Americana, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santa Bárbara d’Oeste, São João da Boa Vista, São Pedro, Salto, Sumaré, Tietê e Valinhos), além do Centro de Distribuição, Centro Administrativo e Entreposto de Carnes, em Santa Bárbara d’Oeste.

A trajetória de sucesso da Rede de Supermercados Pague Menos iniciou com um tímido projeto dos irmãos Antonio, João e Laerte Santichio: um pequeno mercado de bairro, localizado no bairro Jardim São Paulo, em Americana. A vocação para os negócios logo contribuiu para a expansão da empresa. A cada ano um novo projeto era realizado, concretizando o sonho da família. Buscando sempre atender toda a população, com ofertas de produtos variados e preços acessíveis, os planos só aumentavam.

Em 2020, a Rede inaugurou a loja online, o superpaguemenos.com.br. Em 2021, outra inauguração importante: o Complexo Administrativo, onde já funcionava a área Logística — um espaço moderno e com 200 mil m², em Santa Bárbara d’Oeste. Atualmente são 37 lojas em funcionamento em 21 municípios, nas Regiões Metropolitanas de Campinas, Piracicaba e Ribeirão Preto, além do Centro de Distribuição, Centro Administrativo e Entreposto de Carnes, em Santa Bárbara d’Oeste.