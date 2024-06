Empresa da área azul de Americana é dona de estacionamento no RS que recusou indenizar vítimas

A ESTAPAR, empresa detentora da área de estacionamento rotativo de Americana, é dona de um estacionamento no Rio Grande do Sul que foi atingido pelas recentes enchentes que causaram destruição por todo o estado e tem se negado a ressarcir seus clientes.

Após procura de usuários do estacionamento que teriam deixado seus veículos no aeroporto Salgado Filho (inundado em Porto Alegre), a empresa informou que não iria ressarcir os proprietários dos veículos danificados pelas enchentes, bem como os demais veículos que estavam em outros estacionamentos nas proximidades, como o do hotel Deville Prime.

O advogado, especialista e membro do conselho da OAB federal, Dr. Marco Antônio A. Junior disse à CNN que a empresa tem o dever de cuidar daquilo que fora depositado e ressarcir em caso de prejuízo do consumidor. No entanto, no caso de um alagamento de grandes proporções em razão de um evento natural e não por culpa do fornecedor, pode-se cogitar o excludente de responsabilidade, porém, é preciso avaliar se a empresa tinha seguro e se comunicou aos clientes.

Em nota a Estapar disse: A empresa lamenta profundamente a situação que acometeu o Rio Grande do Sul e as suas operações. Por se tratar de um evento de magnitude sem precedentes, cujos efeitos não eram possíveis de se evitar ou impedir, esclarece que não poderá atender aos pedidos de ressarcimento por danos sofridos nos veículos. Reforça que, de acordo com a legislação brasileira vigente, não existe responsabilidade da companhia para o ocorrido. Destaca ainda que sua equipe jurídica atua juntamente com o time de atendimento ao cliente a fim de esclarecer as questões legais que envolvem o assunto e seus desdobramentos. A empresa segue à disposição dos usuários pelo telefone 08000105560, assim como pelos demais canais de atendimento, presentes no link: https://atendimento.estapar.com.br/hc/pt-br”.

Em Americana, a Estapar foi instalada no município ainda no governo Omar Najar. Após a vitória de Chico Sardelli para a prefeitura, em 2022, a empresa precisou fazer algumas mudanças nos serviços diante de muitas reclamações da população.