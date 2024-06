Lula não vem mais a Campinas esta sexta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vem mais a Campinas

A agenda previa a vinda dele para a cidade nesta sexta-feira, 7. Houve um remanejamento da agenda do presidente e a visita à cidade foi adiada.

A informação sobre a suspensão da viagem do presidente foi confirmada pelo presidente do diretório municipal do PT, Carlos Orfei nas redes sociais.

Leia Mais Notícias do Brasil

Os motivos para a mudança não foram divulgados, apenas que uma nova data ainda será definida.

Lula faria sua primeira visita à cidade como presidente no terceiro mandato e viria visitar o projeto Sírius, no CNPEM (Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais), e anunciar recursos para obras de macrodrenagem e aquisição de veículos para o transporte municipal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP