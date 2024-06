Empresário aumenta em 15% busca por crédito em abril

Empresário animado- A Demanda das Empresas por Crédito da Serasa Experian mostra que abril registrou

alta de 15,1% na procura das empresas por recursos financeiros em comparação com o mesmo período de 2023. Foram as micro e pequenas empresas (MPEs) que mais demandaram e impulsionaram o índice com aumento de 15,3%. Para as companhias de grande porte, o crescimento foi de 9,6%, enquanto para as médias subiu 9,2%. Veja os dados no gráfico e na tabela a seguir:

“No mês de abril voltamos a presenciar alta na busca por crédito por parte das companhias, principalmente pelas micro e pequenas que se sentiram mais entusiasmadas com o cenário após o anúncio das medidas do Desenrola Pequenos Negócios”, comenta o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi.

Na análise por setor a categoria “Demais” – que contempla empresas do segmento “Primário”, “Financeiro” e do “Terceiro Setor”, teve a alta mais expressiva, de 38,6%. Companhias de “Serviços” vieram logo depois, com 19,6%. Na sequência estava a “Indústria” (12,8%) e o setor do “Comércio” (9,2%). A avaliação por Unidade Federativa (UF) revelou que, ainda em abril deste ano, 26 Unidades Federativas apresentaram alta na demanda por crédito com destaque para o Rio Grande do Sul (25,6%), Sergipe (20,3%) e São Paulo (20,0%). Apenas o Distrito Federal teve queda de 36,2%. Confira os dados dos demais estados no gráfico abaixo:

Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.

“Serasa Ponto a Ponto” explica faixas de pontuação Muitos donos de negócios, interessados em melhorar a situação financeira de suas empresas, podem se perguntar: como o Score PJ funciona? Como consultar essa pontuação para companhias? Dá para ter uma nota maior? Como cuidar melhor da saúde do negócio? Para ajudar os empreendedores a entenderem melhor esses números e como podem contribuir para o aumento do score PJ da sua empresa, a Serasa Experian lançou a funcionalidade “Ponto a Ponto”, dentro da interface de consulta. Saiba mais clicando aqui. A funcionalidade traz a explicação de cada faixa de classificação, os motivos que podem acarretar a queda ou o aumento da pontuação e as orientações sobre medidas possíveis para manter ou melhorar a situação. A pontuação do Score para CNPJ vai de 0 a 1.000, em que quanto maior o valor, maior o nível de confiança que a empresa apresenta. Os critérios utilizados para avaliação do Score PJ, ainda segundo Cleber Genero, são: Existência de dívidas vencidas negativadas;

Consultas à Serasa Experian;

Faixa etária do consumidor;

Cadastro Positivo devidamente aberto;

Dados cadastrais do consumidor atualizados;

Registros de pagamento de contas em dia;

Avaliações de crédito frequentes;

Existência de processos judiciais envolvendo o indivíduo;

Cadastro de emissão de cheques sem fundo.

