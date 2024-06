FEAMA leva público rotativo de 14 mil pessoas ao CCL

A 3ª Feira Ambiental Municipal de Americana (FEAMA) recebeu um público rotativo de 14 mil pessoas neste domingo (2), no Centro de Cultura e Lazer (CCL), de acordo com a organização do evento. A iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, com o apoio de parceiros, abriu a programação do mês do Meio Ambiente no município.

O prefeito Chico Sardelli acompanhou a programação e entregou os prêmios aos vencedores do concurso “Água e Resiliência” e do Campeonato de Tampinhas Plásticas, Lacres e Blisters. “Uma ação muito positiva para o nosso meio ambiente a realização da FEAMA, em sua terceira edição, proporcionando muitas parcerias para promover a conscientização sobre a importância da educação ambiental, da preservação da natureza e um grande incentivo das ações de sustentabilidade no município”, destacou Chico.

Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer diversos projetos ambientais, de reaproveitamento de resíduos, novas tecnologias sustentáveis, ações de entidades em prol da reciclagem de materiais e da coleta seletiva, além de atrações artísticas, shows e exposições.

O evento contou ainda com praça de alimentação, espaço kids gratuito, ações voltadas para o bem-estar animal, coleta de resíduos eletrônicos e de óleo, doações de roupas, distribuição de mudas, hortaliças, artesanatos, entre outras atividades.

“Muito gratificante ver as famílias reunidas na FEAMA, evento que já se tornou referência na cidade em prol do meio ambiente, das ações que promovem a sustentabilidade. A educação ambiental é fundamental para a conscientização sobre a preservação do meio ambiente, principalmente junto às crianças, nas escolas. São projetos que foram implantados na nossa gestão e estão mobilizando cada vez mais pessoas”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre a participação do público e a importância da feira para a cidade. “A FEAMA abriu as atividades do mês do Meio Ambiente, com a participação expressiva do público que prestigiou o evento. A parceria de 99 expositores, além dos colaboradores, foi de fundamental importância para a realização do evento, que proporcionou nesta terceira edição uma programação diversificada voltada aos temas ambientais e agricultura urbana, além de atrações artísticas e opções para toda a família, como praça de alimentação e espaço kids. Agradecemos a todos que contribuíram para o sucesso do evento”, afirmou Fábio.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, ressaltou a importância da FEAMA para a cidade. “A cada ano a feira se torna maior e melhor. As escolas se mobilizam para o trabalho conjunto de educação ambiental, um tema que está presente na nossa rede municipal. Estamos avançando com ações em prol do meio ambiente e do futuro do nosso planeta”, argumentou Ghizini.

A diretora de Educação Ambiental, Planejamento Projetos e Agricultura, Kátia Birke, enalteceu a participação dos colaboradores e do público. “Temos muita gratidão a todos que participaram da FEAMA, os parceiros, expositores e a população. Foi um evento que uniu esforços para o fortalecimento das ações em prol do meio ambiente”, observou Kátia.

Concursos

Neste domingo, durante a FEAMA, também foram anunciados os vencedores do Campeonato de Arrecadação de Tampinhas Plásticas, Lacres e Blisters e do concurso “Água e Resiliência”.

A segunda edição do Campeonato de Tampinhas ocorreu de agosto de 2023 a maio de 2024 e arrecadou 6 toneladas de tampinhas e lacres – na edição anterior foram 4,2 toneladas. O projeto é idealizado pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, em parceria com as Secretarias de Meio Ambiente, de Educação e de Obras e Serviços Urbanos, Diretoria Regional de Ensino, CDP (Centro de Detenção Provisória), Rotary Club Ação, Obra Salesiana, Sicredi, entre outros apoiadores.

Conquistaram os primeiros lugares as escolas: EMEI Tangará (ensino infantil), CIEP São Vito (Ensino Fundamental da rede municipal) e EE Professor Alcindo Soares do Nascimento (Ensino Fundamental da rede estadual). As três vencedoras receberam, cada uma, um prêmio no valor de R$ 300 entregue pela representante da cooperativa Sicredi, Sheila Localli.

O presidente da APAE, Roberto Dellapiazza, destacou a mobilização das escolas e da população no campeonato. “Agradecemos a parceria com a Prefeitura nesta ação de educação ambiental e de inclusão”, disse Roberto.

Já a terceira edição do concurso “Água e Resiliência”, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Educação e apoiadores, voltado para escolas municipais, estaduais, particulares e população em geral, teve 1.298 inscrições de trabalhos nas modalidades de desenhos, frases, vídeos, maquetes e nome do mascote ambiental.