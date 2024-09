Neste domingo, dia 22 de setembro de 2024, das 9h às 19h, Nova Odessa recebe o 8º Encontro de Caminhoneiros, um evento destinado aos apaixonados por caminhões e ao público em geral. O encontro acontece na Praça dos Três Poderes, em frente à Prefeitura, na Avenida João Pessoa, nº 777. A entrada será a doação de 1 quilo de alimento não perecível ou de 1 litro de leite longa vida, que serão destinados para o Fundo Social de Solidariedade de Nova Odessa.

O evento é promovido pelo GCA (Grupo Conexão Americana), com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, e promete atrair cerca de 5 mil pessoas. Além da exposição de caminhões, o encontro terá shows das bandas AR 40 Rock e Baila Beat, trazendo um repertório variado que vai do rock aos hits de sucesso, garantindo a animação do público. Opções gastronômicas também estarão presentes.

O encontro visa reunir caminhoneiros e simpatizantes, oferecendo um ambiente de confraternização, shows ao vivo e a exposição de veículos personalizados, raros e de destaque. A expectativa é de um grande sucesso, repetindo o sucesso das edições anteriores e consolidando-se como um dos eventos mais aguardados do ano na cidade.

De acordo com Rodrigo Santoma, um dos organizadores do evento, o grupo tem cerca de 230 motoristas de toda a região. “As 7 primeiras edições do evento aconteceram em Americana, mas gostamos tanto da recepção e atenção que Nova Odessa nos deu, que decidimos que a 8ª edição aconteceria aqui”, afirmou.

“Nosso objetivo é reunir motoristas, amigos e familiares em um evento voltado para esta categoria, a dos caminhões, que cada vez mais tem conquistado seu espaço no cenário automobilístico. Todos os anos realizamos um evento para encontrar com todos e trocar experiências”, relatou o organizador.

Diversos patrocinadores locais estão apoiando o evento, como Recap, Águia do Vale Logística, Posto de Molas Trevo, Ameriparts, Douglas Pavan Injeção Eletrônica de Veículos a Diesel, Zavagli Diesel, MRG Mineiro, TFA Pneus, BP Seguradora, Bahia Lanches e Porções, AV Pneus, Perfect Cars Produtos Automotivos e a Rede de Postos Posto 7.

SERVIÇO

8º Encontro de Caminhoneiros em Nova Odessa

Domingo, 22/09/2024

Das 9h às 19h

Na Praça dos Três Poderes (Avenida João Pessoa, nº 777, Centro)

Entrada: 1 kg de alimento ou 1 litro de leite

Show das bandas AR 40 Rock e Baila Beat

