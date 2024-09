O Top10 do Republicanos de Santa Bárbara tem agora a 2a parte. Legenda do vice-prefeito Felipe Sanches, o Republicanos tem hoje um vereador mas espera crescer na onda do governador Tarcísio de Freitas e subir para 2 quem sabe até beliscar uma terceira cadeira na Câmara barbarense.

Rony Tavares, filho do ex vice prefeito e presidente da Câmara Municipal, foi muito bem votado na última eleição, ligado a casa de Maria, ministro e catequista.

Continua com o trabalho desenvolvido pelo pai com a casa uruguaio, muito querido Vinicius Uruguaio pode ser uma supresa nesta eleição.

Jesua Savazzi. Ligado a igreja Batista tenda, com apoio do MBL, está se posicionando muito bem nas redes sociais. Com apoio do Pai que muito querido e respeito, pode surpreender.

Finalizando o Top10

Sargento Amorim– Tem um trabalho de anos no jardim Europa, com. Saída de Joel do Gaz e Carlao Motorista, cravou seu trabalho no bairro a procura destes votos.

Dr Amorim Foi candidato a deputado estadual em 22, com boa votação, vem com apoio do time do Zabani.

